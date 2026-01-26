'70kg 뺀' 미나 시누이, 살 빼고 얼굴 확 달라지더니..."남친 없어 외로워"

[스포츠조선 김수현기자] 가수 미나의 시누이 박수지 씨가 다이어트 성공 후 남자친구를 꿈꾸며 외로움을 토로했다.

26일 수지 씨는 "이제 남자들 앞에서 연약해진 수지"라며 '남자친구가 있을 때' '남자친구가 없을 때'를 비교해서 보여줬다.

남자친구가 있을 때는 연약한 모습의 수지 씨는 없을 때는 혼자 다 알아서 해결하는 모습으로 웃음을 자아냈다.


수지 씨는 "저는 연약한 척 하면 약한 줄 알아서 연약함이 잘 몰랐어요. 항상 힘 센 게 좋은 줄 알았어요~ 혼자 할 수 있는 여자가 최고라고 생각했어요!! 근데 너무 외롭네요.."라며 한탄했다.

멘탈과 많이 싸우고 있어요"라며 요요를 막기 위한 스스로의 노력에 대해 전했다.

수지 씨는 한때 148kg에서 78kg까지 무려 70kg을 감량했지만 이후 요요를 겪으며 체중이 108kg까지 다시 늘어났다.

운동과 식단 등으로 건강하게 되돌리기 위해 노력한 수지 씨는 다시 다이어트를 시작해 현재 78kg를 달성해 놀라움을 자아냈다.

한편 박수지 씨는 지난해 류필립 부부와 함께 '다이어트 프로젝트' 콘텐츠를 진행해 화제를 모았다.


그러나 최근 함께하는 영상이 중단되며 불화설이 불거졌고, 이후 양측이 "강요나 다툼은 없었다. 오해일 뿐"이라고 해명했다.

shyun@sportschosun.com

