韓 상대 역대 최초 승리, 조별리그 3전 전승, 김상식 감독은 자신있다..."일본 만났어도 충분히 승리 가능"

베트남의 더타오247은 26일(한국시각) '김상식 감독의 발언은 베트남 U-23 대표팀이 아시아 강호들을 상대로 이변을 계속 만들 수 있다는 확신을 팬들에게 불어넣었다'고 보도했다.
김상식 감독이 이끄는 베트남 23세 이하(U-23) 축구 대표팀은 24일(한국시각) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티홀 스타디움에서 열린 대한민국과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 3-4위전에서 연장전까지 2대2로 겨뤘다. 승부차기에서 7-6으로 승리하며 3위를 차지했다.
사진=중계화면 캡처
베트남은 이날 경기 전까지 U-23 레벨에서 한국을 단 한 번도 이긴 적이 없었다. 역대 전적 3무6패로 극단적인 열세였다. 하지만 열세의 흐름을 끊어내고 반전을 만들며, 한국에 쓰라린 기억을 안겨줬다.
베트남은 이번 대회 역사를 썼다. 강호로 평가받지 않은 베트남을 이끌고 A조에서 3전 전승이라는 성적을 거두며 8강에 안착했다. 8강에서 아랍에미리트를 꺾은 이후 4강에서 중국에 패해 결승행은 실패했으나, 3-4위전에서 한국을 꺾으며 미소를 지었다. 베트남플러스는 '동남아시아 축구 역사에 여러 이정표를 세우고 있다. 이번 승리로 베트남은 U-23 아시안컵 조별리그에서 전승을 거둔 최초의 동남아시아 국가가 됐다'고 칭찬했다.
김 감독은 성과와 함께 베트남에 도착해 큰 환호를 받았다. 공항은 악기 소리와 팬들의 환호성으로 가득했다. 팬들은 흥분해서 선수, 감독에게 사진을 찍고 사인을 요청했고, 김 감독은 차에 탑승한 후에도, 벌떡 일어나 다시 나와 팬들에게 손을 흔들었다. 그러자 팬들은 김상식 감독의 이름을 외치며 열렬한 환호를 보냈다.
사진=트위터 캡처
김 감독은 베트남 도착 후 인터뷰를 진행하며, 자신감을 드러냈다. 더타오247은 '김상식 감독은 최근 챔피언에 오른 일본 대표팀의 뛰어난 전력을 인정하면서도, 축구는 명성이나 과거의 업적만으로 결정되는 것이 아니라고 강조했다. 베트남 U-23 대표팀이 높은 사기와 자신감을 가지고 일본과의 8강전에 임한다면 충분히 승리할 가능성이 있다고 믿는다고 밝혔다'고 전했다.
김 감독은 "일본 U23 대표팀이 매우 강팀이라는 건 누구나 알고 있다. 하지만 8강에서 일본을 상대하게 된다면, 우리는 높은 사기와 최고의 자신감을 가지고 경기에 임한다면 충분히 승리할 수 있다고 믿었다. 축구는 명성이나 과거의 결과만이 중요한 게 아니라, 정신력, 준비, 그리고 각 팀이 경기에 임하는 자세가 중요하다. 예전처럼 이변을 만들어낼 수 있다"고 밝혔다.
일본의 전력을 고려하면 베트남이 고전했을 것은 분명하다. 다만 베트남은 이번 대회에서 보여준 저력을 바탕으로 더 성장할 수 있다는 저력을 확인한 부분에서 자신감이 나올 수밖에 없다. 김 감독은 더 강한 베트남도 예고했다. 그는 "베트남 대표팀이 월드컵에 참가할 수 있도록 장기적인 계획을 세울 것이다"고 했다.