기사입력 2026-01-26 15:26


탁재훈·이상민·이수지·카이 뭉쳤다…SBS 월요 밤 뒤집을 ‘아근진’ 출격
[스포츠조선 조민정 기자] SBS가 다음 달 2일부터 매주 월요일 밤을 책임질 신규 토크 예능 '아니 근데 진짜'(이하 '아근진')를 선보인다.

2월 2일 월요일 오후 10시 10분 첫 방송되는 '아근진'은 탁재훈, 이상민, 이수지, 엑소 카이가 MC로 나서 기존 토크쇼의 틀을 과감히 깨는 '캐릭터 토크쇼'를 표방한다. 단순한 입담을 넘어 세계관과 설정을 입힌 토크로, 지금껏 본 적 없는 신개념 예능을 예고하고 있다.

현실과 가상을 넘나드는 능청스러운 토크로 사랑받아온 탁재훈, 2025 SBS 연예대상 주인공 이상민, 현 시점 가장 뜨거운 부캐 장인 이수지, 그리고 정규 8집으로 컴백한 월드클래스 퍼포머 엑소 카이가 한자리에 모이며 파격적인 조합을 완성했다. 어디에서도 볼 수 없었던 조합과 폭발적인 케미가 월요 밤 웃음을 책임질 전망이다.

선공개된 스틸에서는 네 MC가 교도소 수감자로 등장하는가 하면, 코첼라를 꿈꾸는 프로젝트 혼성 그룹으로 변신한 모습도 포착됐다. 매회 상상을 뛰어넘는 콘셉트와 설정으로 토크쇼의 고정관념을 깨겠다는 각오다.

'미운 우리 새끼', '마이 턴'을 선보인 곽승영 CP가 기획을 맡았으며, 연출은 서하연 PD가 담당한다. 캐릭터와 세계관을 결합한 새로운 형식의 토크쇼가 시청자에게 어떤 반응을 이끌어낼지 관심이 쏠린다.

한편 SBS 월요 토크 예능 '아니 근데 진짜'는 오는 2월 2일 오후 10시 10분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

