웹젠의 신작 오픈월드 액션 RPG '드래곤소드', 국내 양대 마켓 인기 순위 1위 달성

기사입력 2026-01-26 15:27


웹젠의 신작 오픈월드 액션 RPG '드래곤소드', 국내 양대 마켓 인기 …



웹젠은 오픈월드 액션RPG 신작 '드래곤소드'가 지난 23일 구글플레이 인기 순위 1위를 기록하며, 구글과 애플 앱스토어 양대 앱마켓 인기 순위 1위를 달성했다고 전했다.

지난 21일 정식 서비스를 시작한 '드래곤소드'는 출시 다음날 자정 애플 앱스토어 인기 순위 1위 달성 후, 지난 23일 오후부터 주말간 구글플레이 인기 순위 1위를 기록했다.

'드래곤소드'는 쉬운 조작으로 즐기는 깊이 있는 액션이 특징으로, 오픈월드 장르 게임 중 전투와 액션이 차별화된 게임으로 평가받고 있다. '드래곤소드'는 이번 양대 앱마켓 인기 순위 1위 달성을 기념해 지난 애플 앱스토어 인기 순위 1위 보상에 이어 모든 게임 회원들에게 한정 캐릭터 소환권 '찬란한 여신석' 10개를 추가로 제공한다.

출시 초반 신규 회원들을 위한 다양한 게임 내 이벤트도 진행한다. 게임 플레이 진척도에 따라 캐릭터 소환 재료와 주요 성장 아이템 등을 얻을 수 있는 6종의 이벤트에 참여할 수 있고, 고급 아이템으로 구성된 런칭 기념 출석 보상도 받을 수 있다. 또 공식 커뮤니티와 SNS에서도 캐릭터 생성 인증을 비롯해 추가 보상이 걸린 이벤트를 진행중이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고현정, 다비치 콘서트서 '비매너 논란'?..강민경은 "현정언니♥" 감사 인사

2.

[공식]이상민·탁재훈, '돌싱포맨' 폐지 한달만 재취업..이수지→카이와 新예능 '아니 근데 진짜'

3.

'아너' 이나영, ♥원빈 16년째 공백기中 근황 전했다.."같은 배우로서 '힘내라' 응원"

4.

유재석♥나경은, 역대급 궁합 "부인 만나 생활력 확 달라졌다"

5.

블핑 제니, '교포 제니' 이수지 드디어 만났다..."도파민 미쳤다!"

연예 많이본뉴스
1.

고현정, 다비치 콘서트서 '비매너 논란'?..강민경은 "현정언니♥" 감사 인사

2.

[공식]이상민·탁재훈, '돌싱포맨' 폐지 한달만 재취업..이수지→카이와 新예능 '아니 근데 진짜'

3.

'아너' 이나영, ♥원빈 16년째 공백기中 근황 전했다.."같은 배우로서 '힘내라' 응원"

4.

유재석♥나경은, 역대급 궁합 "부인 만나 생활력 확 달라졌다"

5.

블핑 제니, '교포 제니' 이수지 드디어 만났다..."도파민 미쳤다!"

스포츠 많이본뉴스
1.

설마 이번이 양효진의 마지막 올스타전이었나...무릎에 차는 물 "곧 마음의 결정 하겠습니다" [춘천 현장]

2.

같은 서류 준비→4시간 구금? 오타니라도 이랬을까…꼬리 무는 이정후 미스터리

3.

이럴수가…'차기 국대 9번' 오현규, EPL행 끝내 무산? 풀럼, 美 출신 FW에 548억 베팅

4.

"충격의 맨유 골키퍼 감금사태" 점점 독해지는 아스널의 코너킥 전술, '골대 앞 바글바글'→결국 득점

5.

"가장 존경하게 될 분" 폰세 떠났지만, 'RYU바라기' 또 등장…승부욕 예고한 신입 나타났다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.