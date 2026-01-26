웹젠의 신작 오픈월드 액션 RPG '드래곤소드', 국내 양대 마켓 인기 순위 1위 달성

|
웹젠은 오픈월드 액션RPG 신작 '드래곤소드'가 지난 23일 구글플레이 인기 순위 1위를 기록하며, 구글과 애플 앱스토어 양대 앱마켓 인기 순위 1위를 달성했다고 전했다.
'드래곤소드'는 쉬운 조작으로 즐기는 깊이 있는 액션이 특징으로, 오픈월드 장르 게임 중 전투와 액션이 차별화된 게임으로 평가받고 있다. '드래곤소드'는 이번 양대 앱마켓 인기 순위 1위 달성을 기념해 지난 애플 앱스토어 인기 순위 1위 보상에 이어 모든 게임 회원들에게 한정 캐릭터 소환권 '찬란한 여신석' 10개를 추가로 제공한다.
출시 초반 신규 회원들을 위한 다양한 게임 내 이벤트도 진행한다. 게임 플레이 진척도에 따라 캐릭터 소환 재료와 주요 성장 아이템 등을 얻을 수 있는 6종의 이벤트에 참여할 수 있고, 고급 아이템으로 구성된 런칭 기념 출석 보상도 받을 수 있다. 또 공식 커뮤니티와 SNS에서도 캐릭터 생성 인증을 비롯해 추가 보상이 걸린 이벤트를 진행중이다.
