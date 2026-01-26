'170cm' 이영자, 몸무게 최초 고백.."85kg 유지, 적게 나갈땐 60kg대"

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 이영자가 자신의 몸무게를 최초로 공개했다.

지난 25일 유튜브 채널 '이영자 TV'에는 "이영자의 인생 삼겹살, 어린 시절 생각나는 추억의 맛 대잔치!"라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에서 이영자는 유튜브 제작진과 함께 '신년회'를 열고 근황을 공개했다. 최근 맥주 한 캔으로 주량이 늘었다고 밝힌 그는 "몸에 나쁘고 안 좋은 건 금방 늘어난다"며 솔직하게 털어놨다.

이어 "난 탄산수도 안 먹는다. 식생활이 좋다"며 "그러니 이 몸무게를 유지하는 거다. 찌지도 않고 빠지지도 않는다. 85kg 유지하기 힘들다"고 너스레를 떨었다. 제작진이 "(몸무게) 나가도 되냐"고 묻자, 이영자는 "무슨 상관이냐. 이것도 1kg 줄인 것"이라고 재치 있게 답해 웃음을 자아냈다.


또한 그는 "맛있는 걸 먹고 '너무 맛있는데?' 하고 1~2인분 더 먹으면 2kg 금방 찐다"며 몸무게 유지가 쉽지 않음을 솔직하게 털어놨다.

이영자는 "그래서 집에 옷은 많지만 입을 건 없다. 60kg 초반에서 거의 96kg까지 나갔던 옷들을 다 가지고 있다"며 "버리지도 못한다. 언제 다시 찔지 몰라 그냥 내버려둬야 한다"고 덧붙여 많은 시청자들의 공감을 샀다.

앞서 이영자는 지난해 유튜브 채널 '비보티비'에 출연해 자신의 키가 170cm라고 밝힌 바 있다. 당시 이상형을 묻는 질문에 그는 "외모는 그렇게 안 보는 것 같다. 옛날에는 봤는데 나이를 먹으니까 마음 편하게 해주는 사람?"이라며 "키도 그렇게 안 본다. 눈빛 같은 건 본다"고 솔직하게 답했다.

이에 김숙이 "언니(이영자)도 키가 170cm다. 163cm도 괜찮나, 언니보다 조금 작다"고 묻자, 이영자는 "167cm는 괜찮다. 난 유병재 씨랑도 같이 일해봤고, 양세형 씨하고도 일해봤는데 너무 좋다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

