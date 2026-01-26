'170cm' 이영자, 몸무게 최초 고백.."85kg 유지, 적게 나갈땐 60kg대"

|
[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 이영자가 자신의 몸무게를 최초로 공개했다.
이어 "난 탄산수도 안 먹는다. 식생활이 좋다"며 "그러니 이 몸무게를 유지하는 거다. 찌지도 않고 빠지지도 않는다. 85kg 유지하기 힘들다"고 너스레를 떨었다. 제작진이 "(몸무게) 나가도 되냐"고 묻자, 이영자는 "무슨 상관이냐. 이것도 1kg 줄인 것"이라고 재치 있게 답해 웃음을 자아냈다.
앞서 이영자는 지난해 유튜브 채널 '비보티비'에 출연해 자신의 키가 170cm라고 밝힌 바 있다. 당시 이상형을 묻는 질문에 그는 "외모는 그렇게 안 보는 것 같다. 옛날에는 봤는데 나이를 먹으니까 마음 편하게 해주는 사람?"이라며 "키도 그렇게 안 본다. 눈빛 같은 건 본다"고 솔직하게 답했다.
이에 김숙이 "언니(이영자)도 키가 170cm다. 163cm도 괜찮나, 언니보다 조금 작다"고 묻자, 이영자는 "167cm는 괜찮다. 난 유병재 씨랑도 같이 일해봤고, 양세형 씨하고도 일해봤는데 너무 좋다"고 밝혀 눈길을 끌었다.