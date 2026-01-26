'음주 운전' 임성근, 요리하는 손만 나오는 굴욕..'동상이몽' 통편집
[스포츠조선 조윤선 기자] '흑백요리사2' 임성근 셰프가 '동상이몽'에서 통편집되며 손만 나오는 굴욕을 겪었다.
26일 방송된 SBS '동상이몽 시즌 2-너는 내 운명'에서는 홍윤화, 신기루, 풍자가 러닝 크루를 결성해 혹한기 한강 러닝에 나서는 모습이 그려졌다.
이날 임성근은 세 사람을 위해 직접 요리를 선보이며 등장할 예정이었으나, 최근 불거진 음주 운전 전력 논란으로 인해 분량이 대폭 삭제됐다.
앞서 '동상이몽' 제작진은 "최근 불거진 논란을 고려해 홍윤화와 등장하는 임성근의 VCR 내용을 재편집하기로 했다"며 "제작진은 홍윤화와 시청자들에게 피해와 불편함을 주는 않는 선에서 임성근 분량을 최대한 삭제할 예정"이라고 밝힌 바 있다.
실제로 이날 방송에서는 임성근의 얼굴이나 목소리는 전혀 등장하지 않았고, 요리를 만드는 손만 화면에 잡혔다.
임성근은 최근 넷플릭스 '흑백요리사2'에서 백수저 요리사로 출연해 자신감 넘치는 화법과 거침없는 요리 실력으로 인기를 모았다. 이후 여러 예능 프로그램에 잇따라 섭외되며 활약했지만, 지난 18일 자신의 유튜브 채널에서 과거 음주 운전 3회 적발 사실을 고백하며 논란에 휩싸였다.
이후 음주 운전 및 무면허 운전 전력이 추가로 알려졌고, 과거 주차 문제로 시비가 붙어 쌍방 폭행으로 벌금을 낸 사실까지 전해지며 파문이 커졌다. 결국 임성근은 공개 사과와 함께 방송 활동 전면 중단을 선언했다.
