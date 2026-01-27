[인터뷰③] '왕사남' 박지훈 "워너원 재결합? 제가 솔직하게 다 말씀드릴게요"

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박지훈이 그룹 워너원 재결합을 앞두고 멤버들을 향한 애정을 드러냈다.
박지훈은 27일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "멤버들과 시간이 지나 다시 뭉쳐서 마음이 뭉클해졌다"라고 했다.
2월 4일 개봉하는 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 작품으로, '기억의 밤', '리바운드' 등을 연출한 장항준 감독이 메가폰을 잡았다. 박지훈은 조선 6대 왕 단종 이홍위 역에 박지훈을 연기했다.
박지훈이 속한 워너원은 올해 상반기 새 엠넷 리얼리티 프로그램으로 재결합을 예고했다. 박지훈은 "솔직하게 다 말씀드리겠다"면서 "촬영을 했고, 몇 회차 남은 상태다. 사전에 개개인으로 미팅도 진행했고, 다 같이 모여서 밥 먹는 모습도 카메라에 담았다. 그 뒤로 멤버들끼리 한 번 더 모였는데, 저는 촬영 때문에 못 갔다. 많은 분들이 아시겠지만, (강)다니엘 형은 군대를 가야 하고, 라이관린은 중국에 있기 때문에 그 두 명을 제외하곤 흔쾌히 다 참여해 줬다. 뭔가 같은 곳을 보며 꿈꿔온 멤버들과 시간이 지나 또 한 번 뭉쳤다는 게 뭉클해지더라. 이렇게 모였다는 거 자체가 신기했다"고 털어놨다.
평소 멤버들과 자주 연락을 하고 지내는지 묻자, 박지훈은 "저는 원래 멤버들 뿐만 아니라, 연락 자체를 잘 안 주고받는다. 무슨 말을 해야 할지 모르겠다. 사실 멤버들은 가족보다 더 오랜 시간 함께 하지 않았나. 연락을 안 해도, 잘 지내다 보니 굳이 해야 하나 싶었다. 요즘에는 단톡방이 활성화되어서 관린이한테도 영상편지 보내기도 했다. 여전히 말이 많은 멤버들은 말을 많이 한다. 저는 비교적 없는 편이긴 하지만, 그래도 말을 많이 하려고 노력하고 있다"며 "고맙게도 스케줄이 되는 멤버들은 다 '왕과 사는 남자' VIP 시사회에 와주기로 했다"고 전했다.