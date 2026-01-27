'우주를 줄게' 노정의 "내 캐릭터의 매력? 사랑스러움으로 가득 해"

기사입력 2026-01-27 14:39


'우주를 줄게' 노정의 "내 캐릭터의 매력? 사랑스러움으로 가득 해"
사진 제공=tvN

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 노정의가 '우주를 통해'를 통해 사랑스러운 매력을 선보인다.

노정의는 27일 진행된 tvN 새 수목드라마 '우주를 줄게' 온라인 제작발표회에서 "제가 맡은 캐릭터의 가장 큰 매력은 사랑스러움이다"라고 했다.

'우주를 줄게'는 첫 만남부터 꼬인 사돈 남녀가 하루아침에 20개월 조카 우주를 키우게 되면서 벌어지는 좌충우돌 동거 로맨스를 그린 작품이다. 이현석 감독과 정여진 감독이 메가폰을 잡았으며, 수진 작가와 신이현 작가가 공동 집필을 맡았다.

BS푸드 계약직 사원 우현진 역을 맡은 노정의는 "원래는 작품을 고를 때 캐릭터를 중심으로 많이 본다. 근데 이번에는 우주라는 존재에 크게 끌렸다. 우주가 주는 사랑스러우면서 로맨틱하고 코미디한 분위기는 다를 거라고 생각했다"며 "또 이 대본을 선택한 이유 중 하나는 현실적인 제 나이 또래들의 모습을 잘 담아낼 수 있을 것 같았다"고 밝혔다.

이어 자신이 맡은 캐릭터의 매력에 대해 "아무래도 사랑스러움이지 않을까 싶다. 언니를 통해 사랑을 많이 받고 자라서 정말 사람 자체가 사랑으로 가득하다"고 강조했다.

한편 '우주를 줄게'는 2월 4일 오후 10시 40분 tvN에서 첫 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 박은영, 둘째 출산 과정 공개…출산 당일 "아기가 엄마 배 보고 있어" 제왕절개 상황(조선의 사랑꾼) [SC리뷰]

2.

'44세' 허경환, 유재석 옆 차지하더니...'결혼'까지 성공하나 "소개팅 성사 직전" ('혼자는 못 해')

3.

박나래 '주사이모'로 난리인데..박명수 "이제 링거 없이는 못 살아"

4.

이민정, '눈·코' 똑닮은 외할아버지 정체..'한국화 거장' 박노수 화백이었다

5.

'심형탁 子' 하루, 앞머리 없애니 사야 판박이..생활 한복이 찰떡 ('슈돌')

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 박은영, 둘째 출산 과정 공개…출산 당일 "아기가 엄마 배 보고 있어" 제왕절개 상황(조선의 사랑꾼) [SC리뷰]

2.

'44세' 허경환, 유재석 옆 차지하더니...'결혼'까지 성공하나 "소개팅 성사 직전" ('혼자는 못 해')

3.

박나래 '주사이모'로 난리인데..박명수 "이제 링거 없이는 못 살아"

4.

이민정, '눈·코' 똑닮은 외할아버지 정체..'한국화 거장' 박노수 화백이었다

5.

'심형탁 子' 하루, 앞머리 없애니 사야 판박이..생활 한복이 찰떡 ('슈돌')

스포츠 많이본뉴스
1.

천하의 이동국도 못한 일, 韓 역사상 최초 EPL 스트라이커 '대성공' 나올까...오현규(풀럼-팰리스-리즈) 관심 대폭발

2.

[오피셜]'현대모비스맨' 함지훈, 올시즌 종료 후 은퇴 선언…2월5일부터 은퇴투어, 4월8일 공식 은퇴식

3.

CEO, 사장, 단장, 감독 다 한국까지 와 띄워주더니 포지션은 바꿔버리네...메이저는 냉정한 곳이구나

4.

미쳤다! '韓 축구 초대형 경사' 이강인(24, 토트넘) 초대박, 손흥민 자리 차지할까..."PSG 이적 즉시 거절"→"여름에는 모른다"

5.

'순위 예측 완전 틀렸다' 올해는 맞으면 기적 "올해 우리가 3위 예상이라고요?"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.