'우주를 줄게' 노정의 "내 캐릭터의 매력? 사랑스러움으로 가득 해"
|사진 제공=tvN
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 노정의가 '우주를 통해'를 통해 사랑스러운 매력을 선보인다.
노정의는 27일 진행된 tvN 새 수목드라마 '우주를 줄게' 온라인 제작발표회에서 "제가 맡은 캐릭터의 가장 큰 매력은 사랑스러움이다"라고 했다.
'우주를 줄게'는 첫 만남부터 꼬인 사돈 남녀가 하루아침에 20개월 조카 우주를 키우게 되면서 벌어지는 좌충우돌 동거 로맨스를 그린 작품이다. 이현석 감독과 정여진 감독이 메가폰을 잡았으며, 수진 작가와 신이현 작가가 공동 집필을 맡았다.
BS푸드 계약직 사원 우현진 역을 맡은 노정의는 "원래는 작품을 고를 때 캐릭터를 중심으로 많이 본다. 근데 이번에는 우주라는 존재에 크게 끌렸다. 우주가 주는 사랑스러우면서 로맨틱하고 코미디한 분위기는 다를 거라고 생각했다"며 "또 이 대본을 선택한 이유 중 하나는 현실적인 제 나이 또래들의 모습을 잘 담아낼 수 있을 것 같았다"고 밝혔다.
이어 자신이 맡은 캐릭터의 매력에 대해 "아무래도 사랑스러움이지 않을까 싶다. 언니를 통해 사랑을 많이 받고 자라서 정말 사람 자체가 사랑으로 가득하다"고 강조했다.
한편 '우주를 줄게'는 2월 4일 오후 10시 40분 tvN에서 첫 방송된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
