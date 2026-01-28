박정민, '테토남' 변신 예고…"남자다운 모습 표현, 쉽지 않았다" ('휴민트')

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '휴민트'가 4인 배우들의 앙상블을 확인할 수 있는 캐릭터 영상을 공개했다.

'휴민트'가 조인성, 박정민, 박해준, 신세경이 맡은 캐릭터들의 비하인드와 자세한 이야기를 확인할 수 있는 캐릭터 영상을 공개했다.

공개된 영상은 각 인물이 처한 상황과 역할을 중심으로, 배우들이 직접 자신의 캐릭터를 소개하고 연기 비하인드를 전했다. 영화 속 관계성과 분위기가 입체적으로 느껴지며, 액션 영화 특유의 긴장감과 인물들의 심리가 선명하게 드러났다. 배우들은 각자 연기한 인물이 지닌 목표와 감정선을 설명해 블라디보스토크라는 낯선 공간 속에서 이들이 어떤 선택을 하게 될지 궁금증을 자아냈다.


신세경은 조인성에 대해 "멋진 리더의 모습을 보여주셨다고 생각한다"며 현장에서 느낀 신뢰감을 전했고, 이에 조인성은 "신세경은 굉장히 스마트한 배우"라고 답하며 호흡을 전했다. 박정민은 "남자다운 면모를 표현해달라는 주문이 있었는데 쉽지 않았지만 많이 노력했다"며 캐릭터를 완성하기까지의 고민을 밝혔으며, 박해준은 "황치성이라는 인물이 지닌 묘한 결을 잘 표현하고 싶었다"며 인물에 대한 애정을 드러냈다.

한편 '휴민트'(감독 류승완)는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기로, 오는 2월 11일 개봉한다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

