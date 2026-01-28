[SC리뷰] 신기루 "난 소아비만 출신 엘리트"…솔직 매력 발산 '웃음' ('셀럽병사의 비밀')

기사입력 2026-01-28 08:56


[SC리뷰] 신기루 "난 소아비만 출신 엘리트"…솔직 매력 발산 '웃음'…
사진 출처=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] 코미디언 신기루가 '셀럽병사의 비밀'에서 방송의 감칠맛을 더하는 토크를 뽐냈다.

신기루는 지난 27일 방송된 KBS2 예능 '셀럽병사의 비밀'에 출연해 차분하면서도 센스있는 입담으로 방송의 맛을 살렸다. '셀럽병사의 비밀'은 세계사, 과학, 인문학을 넘나드는 대한민국 최초의 의학 스토리텔링 프로그램이다

신기루는 "입맛이 괜찮냐"는 장도연의 질문에 "요즘 절정"이라며 토크 엔진을 예열했다. 그는 헨리 8세가 젊었을 땐 말랐었지만, 이후 몸무게 170kg에 도달했다는 말을 듣자 "저는 선뚱(선천적 뚱보)"라며 "소아비만 출신으로 엘리트 코스를 밟았다"고 너스레를 떨어 좌중을 폭소케 했다.

신기루의 유머뿐만 아니라 '프로 공감러'로서의 면모도 빛났다. 신기루는 헨리 8세의 주방에서 고기를 굽는 꼬챙이를 돌리기 위해 쳇바퀴를 뛰어야 했던 강아지 이야기에 "너무 잔인해"라며 안타까움을 감추지 못했다. 보양식에 집착하던 연산군이 31살이라는 이른 나이에 죽음을 맞이한 것에 대해서는 "그렇게 건강에 좋은 걸 챙겨 먹었는데 아무 의미가 없는 것 아니냐"며 시청자들의 마음을 대변했다.

또한 신기루는 차분한 방송 분위기에도 적재적소의 입담을 발휘하며 예능의 포인트를 살렸다. 그는 돼지고기를 먹자는 세종대왕에게 "어찌 천한 걸 먹냐"고 지적한 신하의 이야기를 듣고 "말 심하게 하시네"라고 발끈해 웃음을 자아냈다. 세종의 입맛을 살리기 위해 무엇을 개발했을까라는 MC의 질문에는 "탕후루", "베이징 덕"을 외쳐 엉뚱미까지 발휘했다.

그런가 하면 신기루는 함께 출연한 이원일 셰프가 조선식 치킨을 조리하는 영상이 나오자 "왜 안 가져오셨어요?"라며 짙은 아쉬움을 드러내 웃음을 자아냈다. 이어 장수의 상징 영조의 밥상이 언급되자 신기루는 "그럼 (밥상) 한 번 나와주실까요?"라며 자연스레 유도했지만, 이번에도 VCR만 보며 군침을 삼키고 말았다.

방송 말미, 신기루는 "왕에 대해서 막연하게 가지고 있는 이미지들이 있는데, 그게 각자의 식사 모습과 비슷하게 펼쳐지는 것 같아 신기했다"며 게스트로서 담백한 소회를 전했다. 이 같은 태도는 단순한 재미를 넘어 프로그램이 전달하고자 하는 메시지에 깊이 공감하는 모습으로 비춰지며 시청자들에게 진정성을 전달했다.

이처럼 신기루는 진지함과 예능의 균형을 잡는 '분위기 메이커'로서 자신의 존재감을 증명했다. 유연한 입담과 순발력으로 방송의 감초 역할을 톡톡히 해낸 그녀의 다음 행보에도 기대가 모인다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

연예계 논란 속 일침...김영대 여동생 "오빠, 처신 똑바로 하라" 충고

2.

정형돈, 성형으로 퉁퉁 부은 눈…굿즈까지 완판 "사고 싶어도 못 사"

3.

'이혼' 한그루, 홀로 쌍둥이 키우는 심경 "스스로 감옥에 갇혀 살아"

4.

"누가봐도 이동건 딸" 조윤희 딸 로아, 눈웃음· 큰 키까지 아빠 판박이

5.

'내연녀만 셋' 전원주, 바람핀 남편 얼마나 미웠으면 "영정사진도 째려봐"

연예 많이본뉴스
1.

연예계 논란 속 일침...김영대 여동생 "오빠, 처신 똑바로 하라" 충고

2.

정형돈, 성형으로 퉁퉁 부은 눈…굿즈까지 완판 "사고 싶어도 못 사"

3.

'이혼' 한그루, 홀로 쌍둥이 키우는 심경 "스스로 감옥에 갇혀 살아"

4.

"누가봐도 이동건 딸" 조윤희 딸 로아, 눈웃음· 큰 키까지 아빠 판박이

5.

'내연녀만 셋' 전원주, 바람핀 남편 얼마나 미웠으면 "영정사진도 째려봐"

스포츠 많이본뉴스
1.

'정철원과 이혼설' 김지연, 정면돌파 선포 → "진실을 가리려는 소음, 오직 결과로 증명하겠습니다"

2.

"후회 없이 은퇴하고 싶어서"... 정글이 된 삼성 백업 포수 5대1 경쟁, '남'보다 '자신'과 싸우는 법

3.

[속보] '최악이다' 韓 축구 좌절, 차세대 스트라이커 오현규 프리미어리그 이적 불발 유력...풀럼 '554억' 1순위 타깃 막바지 협상 돌입

4.

날벼락! 이정후, 중견수 박탈은 OK → 더 큰 문제 따로 있다. 코너에서 8홈런 치면 설 자리 있나

5.

오현규(리즈, 24) 초대박 희소식! 'EPL 입성' 초읽기…'경쟁자 이적료 791억' 풀럼만 팀이냐→팰리스도 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.