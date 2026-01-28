[공식] 하준♥박지현, 子있는 부부 된다..'우주를 줄게' 특별출연

오는 2월 4일 첫 방송되는 tvN 새 수목드라마 '우주를 줄게'(수진 신이현 극본, 이현석 정여진 연출) 측은 28일 하준, 박지현의 특별출연 소식을 알리는 스틸컷을 공개해 기대감을 높였다.
'우주를 줄게'는 첫 만남부터 꼬인 사돈 남녀가 하루아침에 20개월 조카 우주(박유호)를 키우게 되면서 벌어지는 좌충우돌 동거 로맨스를 그린다. 남이라기엔 가깝고, 가족이라기엔 너무 먼 두 남녀가 자신의 세계에 무단 침입한 새로운 우주를 통해 성장해 가는 이야기로 풋풋한 설렘과 공감을 선사한다. 감각적인 연출로 사랑받은 이현석 감독과 정여진 감독이 메가폰을 잡고, 재기 발랄한 필력의 수진, 신이현 작가가 공동 집필을 맡아 완성도를 담보한다.
특히 배인혁, 노정의, 박서함 등 아기자기한 청춘 '로코'의 탄생을 기대케 하는 대세 배우들의 만남에 이목이 집중되고 있는 가운데 하준, 박지현의 특별출연 소식은 더욱 기대를 모은다. 하준과 박지현은 선우주의 부모이자, 선태형(배인혁)의 형 선우진과 우현진(노정의)의 언니 우현주를 맡았다. 태형과 현진의 유일한 가족인 두 사람은 어느 날 갑자기 예기치 못한 사고를 맞닥뜨리게 된다고.
그런 가운데 공개된 사진 속 선태형과 우현진, 그리고 선우진(하준)과 우현주(박지현)의 심상치 않은 사자대면이 포착돼 눈길을 끈다. 앞서 공개된 예고편에서 남의 가족행사에 왜 왔냐는 우현진의 물음 뒤로, 선우진을 향해 "오랜만이네, 형"이라며 인사를 건네는 선태형의 모습이 호기심을 자극한 바 있다. 갑작스러운 선태형의 등장에 그대로 굳어버린 채 당혹감을 숨기지 못하는 선우진. 이어 "이제 뭐 사돈이라 부르면 되나?"라는 선태형의 비아냥에 그를 노려보는 우현진의 모습은 이들의 사연에 궁금증을 더한다.
배인혁은 하준과의 호흡에 대해서 "하준 선배님과 함께 연기하며 호흡을 맞출 수 있어 영광이었다. 항상 다정하고 스윗하게 대해주셔서 하준 선배님 같은 친형이 있으면 좋았겠다는 생각도 들었다"라고 전했다. 노정의 역시 "박지현 배우와 오래 알고 지냈지만, 함께 연기하는 건 처음이라 느낌이 이상했다. 워낙 편한 사이라 그런지 오히려 더 자연스럽게 연기할 수 있었고, 재미있게 촬영했다"라고 전해 시너지를 기대케 했다.
한편, tvN 새 수목드라마 '우주를 줄게'는 오는 2월 4일 오후 10시 40분 첫 방송된다.