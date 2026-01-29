홍혜걸, 아내 카드로 누리는 '제주 궁궐' 전격 공개..."금고에 5만원권 다발로 채워줘"

기사입력 2026-01-29 06:01


[스포츠조선 김준석 기자] '아내 카드 가장 많이 쓰는 남자 1위' 홍혜걸이 제주도에서의 초호화 싱글 라이프를 공개해 화제다.

28일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '각방 아니고 각집? 장영란 기절한 여에스더 초럭셔리 제주별장'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 장영란은 여에스더의 남편 홍혜걸을 만나기 위해 제주도의 한 대저택을 찾았다.

장영란은 시작부터 "아내 카드를 제일 많이 쓰는 남자 넘버원이다. 제주 대저택에서 혼자 산다"고 홍혜걸을 소개하며 기대감을 높였다.

베일을 벗은 저택은 압도적인 규모를 자랑했다. 마당에 설치된 가로등, 벤치 그네, 텐트 등은 모두 홍혜걸이 취향대로 직접 꾸민 '커스텀' 아이템들이었다.

가장 시청자들을 놀라게 한 대목은 집 안 침실에 놓인 '현금 금고'였다. 홍혜걸은 금고 안에 현금 뭉치가 가득하다고 밝히며 "음식점을 가든 어디를 가든 팁을 꽤 많이 준다. 집사람(여에스더)이 올 때마다 빳빳한 5만 원짜리를 띠로 감아서 가져와 채워준다"고 고백해 부러움과 충격을 동시에 안겼다.

홍혜걸은 "아내가 '혜걸 씨, 돈 얼마 있어?'라고 묻고 부족하면 바로 채워준다"며 "집사람이 나한테 이렇게 잘하니 딴마음을 먹을 수가 없다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

이외에도 저택 내부에는 전용 수영장까지 갖춰져 있어 장영란은 "펜션에 온 것처럼 너무 좋다. 집 구경하다 해가 진 적은 처음"이라며 입을 다물지 못했다.

narusi@sportschosun.com

