'연락두절' 장동주, 해킹 피해로 수십억 빚더미 고백 "가족 집까지 팔아" [전문]

기사입력 2026-01-29 08:10


[스포츠조선 정안지 기자] 배우 장동주가 휴대폰 해킹으로 인해 협박을 받아온 사실을 뒤늦게 고백했다.

장동주는 29일 "내 휴대폰은 완벽하게 해킹됐다. 그리고 이어진 협박, 그날부터 오늘까지 난 하루도 빠짐없이 지옥이었다"라고 고백했다.

이와 함께 공개한 사진 속에는 휴대폰 해킹을 당한 후 협박을 받고 있는 내용이 담겼다.

"연락처를 수도 없이 바꿨다. 3번의 시도에도 난 자유로울 수 없었고. 희망들이 살려낸 내 삶은 더 지옥같이 괴로웠다"던 장동주는 "배우라는 직업은, 아니 장동주 라는 인간은 아주 약점이 많았고. 그 남자의 무식한 약탈은 불과 몇 달 만에 내 인생을 송두리째 바꿔놓았다"라고 털어놨다.

그는 "정신 차려보니 1차적인 피해를 입은 내가 아주 빠른 속도로 2차적인 피해를 만들어내고 있었다"라면서 "나는 수단과 방법을 가리지 않고 돈을 빌렸다. 가족은 나를 위해 집도 팔았다. 급하게 생긴 빚은 또 다른 빚을 만들었고, 갚지 못한 그 빚은 또 다른 갚지 못할 빚을 만들어냈다. 그렇게 수십억을 날리고 우리 가족은 고통 속에 그리고 난 빚더미에 앉았다"라면서 수십 억대의 피해를 본 사실을 털어놔 충격을 안겼다.

장동주는 "이제 더 이상 잃을 것도 없다. 비밀은 지켜졌는지 모르겠지만 난 아무것도 지키지 못했다"라면서 "나로 인해 상처받고 피해 입으신 분들께 진심으로 죄송하다. 용서해 달라. 하지만 나를 믿고 기다려 주신다면, 정신 차리고 열심히 살아서 1원 한 장까지 빠짐없이 갚도록 하겠다. 도와달라"고 전했다.

한편 장동주는 지난해 10월 말 자신의 SNS에 "죄송합니다"라고 글을 남긴 뒤 연락이 두절돼 많은 이들의 걱정을 자아냈다.

이후 장동주는 "그동안 여러 사정이 겹치며 잠시 스스로를 정비할 시간이 필요했다. 이 과정에서 소통이 늦어진 부분은 전적으로 내 책임이며, 어떤 이유로도 변명하지 않겠다"라면서 사과했다.


anjee85@sportschosun.com

이하 장동주 SNS 글 전문

작년 여름 어느 날이었다.

모르는 번호로 걸려온 온 전화.

내 이동 동선을 정확하게 아는 남자.

아직도 그 목소리가 선명하다.

"장동주씨 몇월 몇일에 여기 가셨죠?"

번호를 조회 해봤더니 대포폰이었다.

그 후 돌아온건, 내 휴대폰 사진첩 속 지극히 개인적인 사진 몇장들과 대화 내용 캡쳐 그리고 휴대폰 연락처 목록.

내 휴대폰은 완벽하게 해킹되었다.

그리고 이어진 협박…

그날부터 오늘까지 난 하루도 빠짐없이 지옥이었다.

연락처를 수도 없이 바꿨다.

3번의 시도에도 난 자유로울 수 없었고.

희망들이 살려낸 내 삶은 더 지옥같이 괴로웠다.

그 남잔 내가 절대 할 수 없는 모든 것을 요구했고.

나는 아주 정확하게 그 남자가 시키는대로 할 수 밖에 없었다.

배우라는 직업은, 아니 장동주 라는 인간은 아주 약점이 많았고. 그 남자의 무식한 약탈은 불과 몇달만에 내 인생을 송두리째 바꿔놓았다.

정신차려보니 1차적인 피해를 입은 내가

아주 빠른 속도로 2차적인 피해를 만들어내고 있었다.

나는 수단과 방법을 가리지 않고 돈을 빌렸다. 돈을 마련할 수 있는 것이라면 무엇이든 가리지 않았다. 가족은 나를 위해 집도팔았다. 급하게 생긴 빚은 또 다른 빚을 만들었고. 갚지 못한 그 빚은 또 다른 갚지 못할 빚을 만들어냈다. 그렇게 수십억을 날리고 우리 가족은 고통 속에 그리고 난 빚 더미에 앉았다.

내 발악으로 휴대폰 속 비밀은 지켜졌을지 모르겠다

하지만

내가 그토록 지키고 싶었던

평범했던 내 '삶' 과

내 휴대폰 속 '사람' 들

그리고 '우리 가족의 행복' 까지

정확하게 모두 잃었다.

비밀을 지키기 위한 노력과

돈을 빌리기 위한 내 거짓말이 합쳐지니

계속해서 또 다른 거짓말을 낳았고.

정신차려보니 나로 인해 많은 사람들이 상처를 입었다.

난 아무리 헤어나오려해도 나올 수 없는 늪에 빠진 느낌이었다.

이제 더 이상 잃을 것도 없다.

결국

비밀은 지켜졌는지 모르겠지만

난, 아무것도 지키지 못했다.

저로인해 상처받고 피해 입으신 분들께 진심으로 죄송합니다. 용서해주세요. 하지만 저를 믿고 기다려 주신다면, 정신차리고 열심히 살아서 1원 한장까지 빠짐없이 갚도록 하겠습니다. 도와주세요.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

