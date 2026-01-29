'연락두절' 장동주, 해킹 피해로 수십억 빚더미 고백 "가족 집까지 팔아" [전문]

|
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 장동주가 휴대폰 해킹으로 인해 협박을 받아온 사실을 뒤늦게 고백했다.
"연락처를 수도 없이 바꿨다. 3번의 시도에도 난 자유로울 수 없었고. 희망들이 살려낸 내 삶은 더 지옥같이 괴로웠다"던 장동주는 "배우라는 직업은, 아니 장동주 라는 인간은 아주 약점이 많았고. 그 남자의 무식한 약탈은 불과 몇 달 만에 내 인생을 송두리째 바꿔놓았다"라고 털어놨다.
한편 장동주는 지난해 10월 말 자신의 SNS에 "죄송합니다"라고 글을 남긴 뒤 연락이 두절돼 많은 이들의 걱정을 자아냈다.
이후 장동주는 "그동안 여러 사정이 겹치며 잠시 스스로를 정비할 시간이 필요했다. 이 과정에서 소통이 늦어진 부분은 전적으로 내 책임이며, 어떤 이유로도 변명하지 않겠다"라면서 사과했다.
anjee85@sportschosun.com
이하 장동주 SNS 글 전문
작년 여름 어느 날이었다.
모르는 번호로 걸려온 온 전화.
내 이동 동선을 정확하게 아는 남자.
아직도 그 목소리가 선명하다.
"장동주씨 몇월 몇일에 여기 가셨죠?"
번호를 조회 해봤더니 대포폰이었다.
그 후 돌아온건, 내 휴대폰 사진첩 속 지극히 개인적인 사진 몇장들과 대화 내용 캡쳐 그리고 휴대폰 연락처 목록.
내 휴대폰은 완벽하게 해킹되었다.
그리고 이어진 협박…
그날부터 오늘까지 난 하루도 빠짐없이 지옥이었다.
연락처를 수도 없이 바꿨다.
3번의 시도에도 난 자유로울 수 없었고.
희망들이 살려낸 내 삶은 더 지옥같이 괴로웠다.
그 남잔 내가 절대 할 수 없는 모든 것을 요구했고.
나는 아주 정확하게 그 남자가 시키는대로 할 수 밖에 없었다.
배우라는 직업은, 아니 장동주 라는 인간은 아주 약점이 많았고. 그 남자의 무식한 약탈은 불과 몇달만에 내 인생을 송두리째 바꿔놓았다.
정신차려보니 1차적인 피해를 입은 내가
아주 빠른 속도로 2차적인 피해를 만들어내고 있었다.
나는 수단과 방법을 가리지 않고 돈을 빌렸다. 돈을 마련할 수 있는 것이라면 무엇이든 가리지 않았다. 가족은 나를 위해 집도팔았다. 급하게 생긴 빚은 또 다른 빚을 만들었고. 갚지 못한 그 빚은 또 다른 갚지 못할 빚을 만들어냈다. 그렇게 수십억을 날리고 우리 가족은 고통 속에 그리고 난 빚 더미에 앉았다.
내 발악으로 휴대폰 속 비밀은 지켜졌을지 모르겠다
하지만
내가 그토록 지키고 싶었던
평범했던 내 '삶' 과
내 휴대폰 속 '사람' 들
그리고 '우리 가족의 행복' 까지
정확하게 모두 잃었다.
비밀을 지키기 위한 노력과
돈을 빌리기 위한 내 거짓말이 합쳐지니
계속해서 또 다른 거짓말을 낳았고.
정신차려보니 나로 인해 많은 사람들이 상처를 입었다.
난 아무리 헤어나오려해도 나올 수 없는 늪에 빠진 느낌이었다.
이제 더 이상 잃을 것도 없다.
결국
비밀은 지켜졌는지 모르겠지만
난, 아무것도 지키지 못했다.
저로인해 상처받고 피해 입으신 분들께 진심으로 죄송합니다. 용서해주세요. 하지만 저를 믿고 기다려 주신다면, 정신차리고 열심히 살아서 1원 한장까지 빠짐없이 갚도록 하겠습니다. 도와주세요.