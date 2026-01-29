“수십억 잃고 빚더미 앉았다” 장동주, 휴대폰 해킹 피해 고백

기사입력 2026-01-29 09:11


[스포츠조선 조민정 기자] 배우 장동주가 해킹 피해 사실을 직접 고백하며 충격을 안겼다. 개인 정보 유출과 협박이 이어졌고 그 여파로 가족이 집까지 처분하는 막대한 피해를 입었다는 내용이 공개됐다.

장동주는 29일 자신의 SNS를 통해 "작년 여름 어느 날 모르는 번호로 전화가 걸려왔다. 내 이동 동선을 정확히 알고 있는 남자였다"며 악몽 같은 경험의 시작을 털어놨다. 그는 "'몇 월 며칠에 여기 가셨죠'라고 묻더라. 번호를 조회해보니 대포폰이었다"며 이후 자신의 휴대전화가 완전히 해킹됐다고 밝혔다.

장동주에 따르면 해커는 휴대폰 사진첩 속 개인적인 사진과 대화 내용 캡처, 연락처 목록까지 손에 넣었고 이를 빌미로 협박을 시작했다. 그는 "그날부터 오늘까지 하루도 빠짐없이 지옥이었다"고 토로했다. 번호를 여러 차례 바꿔도 상황은 나아지지 않았고 협박범은 감당할 수 없는 요구를 이어갔다고 설명했다.

피해는 눈덩이처럼 불어났다. 장동주는 "나는 수단과 방법을 가리지 않고 돈을 빌렸다. 마련할 수 있는 것이라면 무엇이든 했다"며 "가족은 나를 위해 집까지 팔았다"고 밝혔다. 급하게 생긴 빚은 또 다른 빚으로 이어졌고 결국 수십억 원대 손실을 입은 채 가족과 함께 극심한 고통 속에 놓이게 됐다고 전했다.

그는 "휴대폰 속 비밀은 지켰을지 모르지만 평범했던 내 삶과 사람들, 가족의 행복까지 모두 잃었다"며 "비밀을 지키기 위한 거짓말이 또 다른 거짓말을 낳았고 그 과정에서 많은 사람들이 상처를 입었다"고 자책했다. 이어 "이제 더 이상 잃을 것도 없다"며 무너진 심경을 드러냈다.

장동주는 "저로 인해 상처받고 피해를 입으신 분들께 진심으로 죄송하다"며 "저를 믿고 기다려주신다면 정신 차리고 열심히 살아서 1원 한 장까지 빠짐없이 갚겠다. 도와달라"고 호소했다.

앞서 그는 지난해 10월 검은 화면과 함께 "죄송합니다"라는 짧은 글을 남겨 팬들의 걱정을 샀다. 당시에는 구체적인 설명이 없었으나 이번 고백으로 그 배경이 드러나며 안타까움을 더하고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

