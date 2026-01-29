'홍현희♥' 제이쓴, 사업 대박 터졌다...론칭 4시간만 품절 "♥아내 위해 만들어"

기사입력 2026-01-29 09:36


[스포츠조선 정안지 기자] 제이쓴이 사장으로 대박이 났다.

지난 28일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 "긴급 공지"라면서 영상이 게재됐다.

영상 속 제이쓴은 "연사장으로 불릴 줄 몰랐는데, 나도 많이 놀랐다"라면서 예상 못한 상황에 놀랐다. 제이쓴이 아내 홍현희를 주려고 만든 제품이 론칭 4시간 만에 품절이 됐다고.

제이쓴은 "너무 감사드리고, 너무 죄송스러운 마음도 있는 게 댓글, DM으로 재입고 문의를 많이 보내주셨다"면서 "원래 일주일 동안 론칭가로 판매하기로 했던 거를 이번에 들어오는 물량 만큼은 많은 분들이 드셔보셨으면 해서 론칭가 그대로 판매한다"고 밝혔다.


그는 "나도 연 사장으로 처음 일하는 거라 프로세스 자체가 완벽하지는 않아서 너무 죄송하다는 말씀드린다"라면서 "사실 (홍)현희 주려고 만들다보니 전 세계에서 되게 좋은 제품들을 많이 소싱을 해왔다. 스페인, 프랑스, 미국에서 오다 보니까 통관해야 되는 기간이 있다. 하나라도 없으면 못 만들기 때문에 늦어졌다는 점을 꼭 말씀 드리고 싶었다"고 전했다.

그러면서 제이쓴은 "기다리시는 거에 대해서 너무 죄송해다. 조금만 더 기다려주시면 최상의 제품을 만들었다고 자부할 수 있다. 열심히 뛰겠다"고 밝혔다.

한편 제이쓴은 개그우먼 홍현희와 2018년 결혼했으며 슬하에 아들 준범 군을 뒀다. 현재 가족은 유튜브 채널을 통해 육아 등의 일상을 공유하며 소통 중이다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

