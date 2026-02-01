세상에서 가장 우렁찬 "백만볼트 피카츄"…르세라핌, 피어나 '크레이지'하게 만들었다
|사진 제공=쏘스뮤직
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 르세라핌이 '크레이지' 무대로 관객들을 모두 일어나게 했다.
르세라핌은 1일 서울 송파 잠실실내체육관에서 단독 콘서트 '이지 크레이지 핫 앙코르 인 서울'을 개최하고 "응원 소리가 인이어를 뚫었다"라고 했다.
르세라핌의 첫 월드투어 '이지 크레이지 핫'은 미니 3집 '이지', 미니 4집 '크레이지', 미니 5집 '핫'으로 이어지는 3부작 프로젝트의 피날레다. 세 앨범에서 보여준 다양한 콘셉트와 스토리를 아우르며 전 세계 피어나(FEARNOT.팬덤명)에게 '우리가 함께하는 지금 이 순간, 뜨겁고 재미있게 놀아보자'라는 메시지를 전한다.
르세라핌은 월드투어의 대미를 장식하는 서울 앙코르 콘서트에서 그간 쌓아온 경험과 노하우를 바탕으로 압도적인 퍼포먼스를 선보였다. '애시', '핫', '컴 오버'로 무대를 시작한 르세라핌은 '이지', '스완 송', '블루 플래임', '임퓨리티스', '더 그레이트 머메이드' 등 무대로 피어나 흥을 올렸다.
특히 '스마트'에서 '파이어 인 더 벨리'로 이어지는 구간은 실내체육관이 웅웅 울릴 정도였다. 홍은채가 "많은 관객의 흥을 확인할 수 있었다. 이걸 위한 빌드업인 것 같다"며 "와와와 구간에 공연장 천장이 뚫릴 정도로 점프해달라"고 운을 띄었기 때문.
'파이어 인 더 벨리' 중 김채원의 "피어나, 내 동료가 돼라", "와우 와우 와우", "올레 올레 올레" 등 구간은 스포츠팀을 응원하는 함성으로 착각할 만큼, 응원 소리가 우렁차고 컸다.
이 열기를 이어 신곡 '스파게티', 히트곡 '이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내', '크레이지'로 구성된 섹션도 피어나를 일어나게 했다.
무엇보다 '크레이지' 시작과 동시에 모두가 기립, "백만볼트 피카츄"를 함께 외치는 장관을 보여줬다.
멤버들도 피어나의 뜨거운 응원에 감동받은 분위깅였다. 허윤진은 "인이어를 뚫고 응원소리가 들려 왔다"라며 "더 감동적이다"고 했고, 사쿠라는 "저는 더 당황했다"고 말했다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
