그래미 웃고 운 K팝…케데헌 '골든'은 수상, 로제는 불발
[스포츠조선 김준석 기자] 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 제68회 그래미 어워즈에서 수상의 영예를 안았다. 반면 그룹 블랙핑크 멤버이자 솔로 가수 로제의 그래미 트로피 도전은 아쉽게 불발됐다.
2일(현지시간) 그래미 측이 본 시상식에 앞서 사전 발표한 수상자 명단에 따르면, '케이팝 데몬 헌터스' 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 부른 '골든(Golden)'은 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어(Best Song Written for Visual Media)' 부문 수상작으로 선정됐다.
이에 따라 해당 곡을 작사·작곡한 한국계 미국인 싱어송라이터 이재(EJAE)와 함께 작곡에 참여한 테디, 이도, 24 등 더블랙레이블 프로듀서진은 그래미 수상자 명단에 이름을 올렸다. K팝 제작 시스템과 글로벌 협업의 성과가 세계 최고 권위 음악 시상식에서 공식적으로 인정받은 셈이다.
반면 로제는 고배를 마셨다. 로제가 미국 팝스타 브루노 마스와 호흡을 맞춘 '아파트(APT.)'는 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 부문 후보에 올랐지만 수상까지는 이어지지 못했다.
해당 부문 트로피는 뮤지컬 영화 위키드 OST로, 신시아 에리보와 아리아나 그란데가 부른 '디파잉 그래비티(Defying Gravity)'가 차지했다.
이 부문 후보에는 '골든'을 비롯해 하이브 소속 글로벌 걸그룹 캣츠아이의 대표곡 '가브리엘라(Gabriela)'도 함께 올라 K팝의 존재감을 드러냈다.이번 그래미 결과는 K팝 콘텐츠의 확장성과 음악적 영향력이 주류 무대에서 점차 인정받고 있음을 보여주는 동시에, 글로벌 팝 시장에서의 치열한 경쟁 현실을 다시 한번 확인시켰다.
narusi@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.