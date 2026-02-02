박서진, 충격적 '남매 갈등' 고백..."동생 때문에 변호사까지 만났다"

기사입력 2026-02-02 07:34


[스포츠조선 김준석 기자] 가수 박서진이 '말자쇼'에 뜬다.

2일 방송하는 KBS2 '말자쇼'는 '혈육 특집'으로 꾸며지는 가운데, '장구의 신' 박서진이 '공감 게스트'로 출연한다.

자신을 'KBS의 아들'이라고 소개한 박서진은 전국투어 콘서트를 앞둔 근황을 전한다.

그는 "콘서트가 대박 났으면 좋겠다"는 고민을 털어놓는다.

이에 '말자 할매' 김영희는 그냥 홍보하게 해줄 순 없다면서 박서진에게 특별 미션을 제안한다. 박서진이 미션을 통과하고, 홍보 기회를 얻었을지 관심이 쏠린다.

'원수 같은 내 동생'이라는 고민 사연에 박서진은 깊이 공감하며 '현실 남매' 에피소드를 방출한다.

여동생과 함께 KBS '살림하는 남자들' 시즌2에 함께 출연 중인 박서진은 "동생 때문에 변호사까지 만난 적이 있다"고 폭탄 발언을 해 현장을 발칵 뒤집는다.

변호사를 만나 법적 자문을 구했던 이유와 그런 박서진을 상대로 여동생이 보인 반응은 본 방송에서 확인 가능하다.


또한 박서진은 '혈육 특집'임에도 불구하고 동생과 동행하지 않고 홀로 출연하게 된 비하인드 스토리를 밝힐 예정이다.

박서진의 유쾌한 입담이 담긴 KBS2 '말자쇼'는 2일 밤 10시 방송한다.

narusi@sportschosun.com

