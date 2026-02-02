[공식]로제 '아파트' 그래미 팝 듀오상 불발, 이제 본상 남았다…'골든'은 K팝 첫 그래미

로제와 브루노 마스가 부른 '아파트'가 그래미 어워즈에 노미네이트됐다. 사진 제공=더블랙레이블
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 블랙핑크 로제가 팝스타 브루노 마스와 협업한 '아파트(APT.)'로 제68회 그래미 어워즈 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 후보에 올랐으나 수상에는 이르지 못했다.
2일(한국시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 그래미 어워즈 사전 행사 프리미어 세리머니에서 해당 부문 수상작으로는 영화 위키드 OST '디파잉 그래비티(Defying Gravity)'를 부른 신시아 에리보와 아리아나 그란데가 호명됐다.
'베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 부문에는 로제와 브루노 마스의 '아파트'를 비롯해 넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스 OST '골든(Golden)', 하이브 소속 걸그룹 캣츠아이의 '가브리엘라(Gabriela)', SZA와 켄드릭 라마의 '30 For 30' 등이 후보로 올랐다. 수상 가능성이 점쳐졌던 K팝 관련 곡들은 아쉽게도 최종 트로피와는 인연을 맺지 못했다.
다만 이날 '골든'은 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어(Best Song Written For Visual Media)' 부문을 수상하며 의미 있는 성과를 남겼다. 해당 부문은 시각 매체를 위해 제작된 곡의 완성도를 평가해 송라이터에게 수여되는 상으로, 작품성과 음악성을 동시에 인정받아야 한다는 점에서 의미가 크다.
이번 수상으로 곡 작업에 참여한 이재(EJAE), 테디, 24, 아이디오(이유한·곽중규·남희동)는 그래미 수상자 타이틀을 얻게 됐다. 한국계 음악 엔지니어나 해외 활동가의 수상 사례는 있었지만, K팝 작곡가와 프로듀서가 그래미를 수상한 것은 이번이 처음이다.
그런가 하면, 로제는 '아파트'로 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 외에도 제너럴 필즈(본상)에 해당하는 '올해의 노래(Song of the Year)', '올해의 레코드(Record of the Year)' 후보에 올라 있다. 팝 시장에서의 존재감을 확인한 로제가 본상에서 어떤 결과를 맞이할지 관심이 모인다.