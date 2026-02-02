로제, '아파트'로 그래미 포문 열었다…브루노 마스와 오프닝 장식

Rose, left, and Bruno Mars perfom "APT." during the 68th annual Grammy Awards on Sunday, Feb. 1, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello) 020126132492, 21334631,
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 블랙핑크 로제가 글로벌 히트곡 '아파트(APT.)'로 그래미 어워즈 포문을 열었다.
로제는 1일(현지시각) 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 '제68회 그래미 어워즈(The 68th Grammy Awards)' 본 시상식에서 브루노 마스와 함께 오프닝 퍼포머로 무대에 올랐다.
라이브 밴드 연주와 함께 시작된 무대에서 로제는 브루노 마스의 기타 리프에 맞춰 '아파트'를 열창하며 시상식의 시작을 알렸다.
현장을 채운 관객들은 경쾌한 멜로디에 맞춰 몸을 흔들며 호응했고, '아파트' 가사가 반복되는 후렴구에서는 자연스러운 떼창이 터져 나왔다.
로제는 무대를 자유롭게 오가며 에너지를 분출했고, 브루노 마스와 가까이 호흡하며 두 사람의 케미스트리를 강조했다. 무대가 끝난 뒤에는 브루노 마스를 끌어안으며 만족감을 드러냈다.
특히 진행자가 '아파트'에 담긴 한국식 게임 룰을 직접 설명해 눈길을 끌었다. 이를 두고 가수 존박은 중계 해설에서 "'아파트'를 그래미 무대 오프닝으로 만나게 될 줄은 몰랐다"고 말했고, 김윤하 대중음악평론가는 "오프닝은 시작과 끝이 중요한데, 가장 앞자리에 배치됐다. 원곡보다 훨씬 강렬한 밴드 사운드였다. 수상 여부와 상관 없이 하나의 축제를 여는 무대였다"고 평가했다.
존박은 "수상을 하면 K팝 역사를 새로 쓰게 된다"라고 하자, 신아영은 "너무 설렌다"고 말했다. 김평론가는 "마음은 당연히 수상했으면 좋겠지만, 그래미 후보가 워낙에 쟁쟁하다. 계속 조마조마한 마음으로 마지막까지 지켜봐야 한다"고 짚었다.
신아영은 "오프닝부터 사회자가 '아파트' 게임을 설명하는 자체가 신기했다. 그런데 '아파트'인데, '아파테'라고 발음하는 게 아쉽긴 했다"라고 웃었다. 존박은 "그래미에서 '아파트' 설명하는 자체가 K팝 위상이 많이 올라간 것 같다"라고 거들었다.
앞서 레드카펫에서도 존재감을 드러냈다. 로제는 이날 열린 레드카펫 행사에 금발의 단발 펌 헤어로 등장해 특유의 사랑스러운 이미지를 완성했다. 검정 미니드레스에 리본을 연상시키는 밝은 톤의 포인트를 더해 발랄하면서도 세련된 스타일링을 선보였다.
로제와 브루노 마스의 '아파트'는 이번 시상식에서 본상에 해당하는 제너럴 필즈(General Fields) 부문인 '올해의 노래(Song of the Year)', '올해의 레코드(Record of the Year)'를 비롯해 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스(Best Pop Duo/Group Performance)'까지 총 3개 부문 후보에 올랐다. 사전 시상식에서 발표된 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 수상은 불발됐으며, 본상 부문 결과는 아직 공개되지 않았다.
'아파트'는 K팝 음악으로는 처음으로 그래미 어워즈 제너럴 필즈 부문에 노미네이트된 곡이자, K팝 여성 아티스트 최초의 기록을 세웠다. 앞서 해외 주요 매체들은 '올해의 레코드' 수상 가능성을 점치며 기대감을 높인 바 있다. 앞서 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나인 'MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV Video Music Awards)'에서 K팝 아티스트 최초로 대상 격인 '올해의 노래'를 수상하는 등 굵직한 성과를 얻었다. 그래미 어워즈 무대에 퍼포머로 오른 K팝 아티스트는 방탄소년단 이후 두 번째로, 올해는 로제와 하이브 현지화 그룹 캣츠아이가 명단에 이름을 올렸다.