같은 소속사·비슷한 구조…김선호·차은우 둘러싼 의혹, 왜 겹쳐 보이나

기사입력 2026-02-02 10:33


같은 소속사·비슷한 구조…김선호·차은우 둘러싼 의혹, 왜 겹쳐 보이나

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김선호를 둘러싼 세금 회피 의혹이 불거지면서, 앞서 거액의 소득세 추징 통보 사실이 알려진 차은우와의 차이를 둘러싼 관심이 커지고 있다.

두 배우가 모두 판타지오 소속이라는 공통점을 지닌 만큼, 논란은 개인을 넘어 소속사 차원으로까지 확산되는 양상이다.

김선호의 소속사 판타지오는 지난 1일 공식 입장을 내고, 탈세 목적의 법인 운영이라는 의혹에 대해 강하게 선을 그었다.

소속사는 김선호가 판타지오 및 개인 명의로 전속계약을 맺고 활동해왔으며, 그 과정에서 계약과 세무 처리 모두 관련 법과 절차를 준수해 왔다고 밝혔다.

문제가 된 과거 1인 법인에 대해서도 구체적인 설명을 덧붙였다. 해당 법인은 연극 제작과 관련 활동을 위해 설립된 것으로, 고의적인 절세나 탈세를 염두에 둔 조직이 아니라는 입장이다.

또 김선호가 판타지오로 이적한 이후에는 실질적인 사업 운영이 이뤄지지 않았고, 현재는 정해진 법적 절차에 따라 폐업을 진행 중이라고 설명했다.

차은우의 사례는 이와는 결이 다르다.

차은우는 최근 국세청으로부터 상당한 규모의 소득세 추징 통보를 받은 사실이 알려지며, 직접적인 세무 논란의 중심에 섰다.


차은우 측 역시 고의적인 탈세는 아니었다는 입장을 밝혔지만, 실제로 세금 추징이라는 결과가 발생했다는 점에서 여론의 시선은 김선호와는 다른 방향으로 흐르고 있다.

이 차이가 두 배우를 향한 대중 반응의 온도차를 만든 결정적인 요인으로 꼽힌다.

김선호는 현재 의혹 제기와 해명 단계에 머물러 있는 반면, 차은우는 구체적인 행정 조치가 공개되며 책임론이 보다 직접적으로 제기되고 있다는 분석이다.

그럼에도 논란이 쉽게 사그라들지 않는 배경에는 최근 연예계를 둘러싼 분위기도 작용하고 있다. 가족 법인이나 1인 기획사, 소득 구조를 둘러싼 논쟁이 반복되면서, 법적으로 문제가 없더라도 도덕성과 투명성을 요구하는 기준이 한층 높아졌기 때문이다. 특히 고액 수입을 올리는 톱스타일수록 '합법과 편법의 경계'에 대해 더욱 엄격한 잣대가 적용되는 흐름이다.

여기에 두 배우가 같은 소속사에 몸담고 있다는 점 역시 논란을 키우는 요소다.

판타지오는 연이어 불거진 소속 배우들의 세무 이슈에 대해 해명에 나서고 있지만, 관리 체계 전반에 대한 책임론도 함께 거론되고 있다.

비슷한 시기에 유사한 논란이 이어지자, 개인의 문제가 아닌 구조적 관리 부실 아니냐는 의문이 제기되는 이유다.

결국 이번 사안은 특정 배우 개인의 논란을 넘어, 연예계 전반의 세무 관행과 소속사의 관리 시스템을 다시 들여다보게 만드는 계기가 되고 있다. 법적 판단과는 별개로, 대중의 신뢰를 회복하기 위해 보다 투명하고 설득력 있는 설명이 요구되고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘미성년 성폭행’ 고영욱, 세상 향한 분노 “교화됐는데 13년간 실업자, 뭘하며 살라는 거냐"

2.

“영원히 사랑해”…故 서희원 떠난 지 1년, 구준엽은 아직 그 자리에

3.

'나는솔로' 24기 광수, 결혼한다..♥예비신부에 프러포즈 "내게 매일이 되어주길"

4.

"뉴스 중 '꺽' 트림" 전현무, 시청자 불쾌 논란에 시말서까지 남긴 '흑역사'

5.

'♥윤수영 대표와 결혼' 김지영, 2부 드레스는 더 화려하게..혼전임신에도 늘씬

연예 많이본뉴스
1.

‘미성년 성폭행’ 고영욱, 세상 향한 분노 “교화됐는데 13년간 실업자, 뭘하며 살라는 거냐"

2.

“영원히 사랑해”…故 서희원 떠난 지 1년, 구준엽은 아직 그 자리에

3.

'나는솔로' 24기 광수, 결혼한다..♥예비신부에 프러포즈 "내게 매일이 되어주길"

4.

"뉴스 중 '꺽' 트림" 전현무, 시청자 불쾌 논란에 시말서까지 남긴 '흑역사'

5.

'♥윤수영 대표와 결혼' 김지영, 2부 드레스는 더 화려하게..혼전임신에도 늘씬

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 축구 최악의 HERE WE GO' 터졌다...이강인 대신 아틀레티코 갑니다 "700억 거래 완료"

2.

'미국→중국 파격 귀화' 22살 금메달 스키 여신, 극대노 소신 발언 "날 비난하는 중국인들, 나라 위해 뭐했나"

3.

전설 조코비치 꺾고 코트 위에 '벌러덩'…세계 최강 알카라스, 첫 호주오픈 우승→최연소 커리어 그랜드슬램 달성

4.

'韓 국민 영웅'의 음주운전→"팀도, 수입도 없어"→충격 귀화 선택...이젠 한국과 대놓고 적, 3번째 올림픽 확정 "산도르 궁 선서식은 불참"

5.

이거 완전 맨체스터 유나이티드의 손흥민, 너무 똑닮았다...HERE WE GO 기자 "레알 마드리드 역제안 절대 사실 아냐"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.