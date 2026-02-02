[공식] '러브캐처' 김지연 측 "정철원에 가정폭력 당해…외도 의심 정황도"

[스포츠조선 안소윤 기자] '러브캐처' 출신 인플루언서 김지연이 롯데 자이언츠 투수 정철원과의 파경 이유를 전했다.
김지연 측 법률대리인 법무법인 해든의 이재희 변호사는 2일 "현재 이 사건에 대한 다양한 추측성 루머가 난무하고 있고, 그중 허위 사실이 포함되어 2차 피해를 발생시키는 경우도 다수 확인된다"며 "특히 정철원 선수 측에서도 법률대리인을 통해 양육권 등에 대해 언급하였기 때문에, 김지연 님을 대리하여 공식 입장을 표명하고자 한다"고 밝혔다.
김지연 측 법률대리인은 "혼인 이후 어린아이를 양육하면서도 가정 폭력 등으로 끊임없는 고통을 받아왔다"면서 "또한 최근 정철원 선수의 외도가 의심되는 정황을 많은 분께서 제보해 주신 바 있다"고 주장했다. 그럼에도 아이를 생각해 원만한 방법으로 해결하려 했다며 "아이의 아버지가 아이를 두고 집을 나간 뒤 양육비 지급을 중단한 채 법률대리인을 통해 이혼과 양육권에 대해 언급하는 것에 많은 좌절감을 느끼는 상황"이라고 설명했다.
끝으로 "김지연은 향후 모든 절차를 진행함에 있어 아이를 보호하고 양육권을 지키는 것을 최우선 순위로 삼고 이를 위하여 법적 절차도 불사할 계획"이라며 "이 사건은 어디까지나 개인사일 뿐, 정철원 선수 소속 구단이나 동료 선수들에게 어떤 피해가 가지 않도록 도와주실 것으로 간곡히 부탁드린다"고 당부했다.
한편 김지연은 한양대학교 무용학과 출신으로, Mnet 연애 프로그램 '러브캐처'에 출연하며 대중에 얼굴을 알렸다. 김지연은 2024년 정철원과의 혼전임신 소식을 전했으며, 같은 해 8월 아들을 품에 안았다. 두 사람은 출산 1년 만인 지난해 결혼식을 올려 많은 이들의 축하를 받았으나, 불과 한 달 여만에 파경 소식을 전해 놀라움을 안겼다.