'45세 미혼' 조인성, 다 내려놨네 "난 지금 독거노인" 셀프 디스

기사입력 2026-02-02 13:27


'45세 미혼' 조인성, 다 내려놨네 "난 지금 독거노인" 셀프 디스

[스포츠조선 정유나 기자] '틈만 나면,' 조인성이 유재석 전용 '긁 마스터'에 등극한다.

SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'(연출 최보필/작가 채진아)은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티. 지난 27일 방송이 최고 시청률 5.4%, 2049 1.4%를 기록, 2049 동시간대 및 화요 예능, 드라마 전체에서 압도적 1위를 거머쥐며 화요 예능 강자의 면모를 공고히 했다. (닐슨코리아 수도권 기준) 이 가운데 오는 3일(화) 방송은 2MC 유재석, 유연석과 함께 배우 조인성, 박해준, 박정민이 강동구에서 스펙터클한 아드레날린을 선사한다.

조인성은 '강동의 아들'의 남다른 자신감을 뽐낸다. 조인성은 "예전엔 강동의 아들이었지만 지금은 방이동 독거노인이다"라며 셀프 디스로 자신을 소개하더니 "류승완 감독님도, 강풀 작가님도 다 강동구 출신"이라고 '강동 출신 유명 인사'들을 줄소환하며 동네 자랑에 나서 웃음보를 자극한다. 이에 강동구 일대를 제 집처럼 누비던 조인성은 좀처럼 버스가 오지 않자 "다른 사람한테 태워달라고 하자"라며 서슴지 않게 히키하이킹을 제안하는 등, 거침없는 행보로 '소통왕' 유재석까지 진땀 흘리게 한다는 전언이다.


'45세 미혼' 조인성, 다 내려놨네 "난 지금 독거노인" 셀프 디스
그런가 하면, 이날 조인성이 유재석을 정조준한 '긁 마스터'에 등극한다고 해 흥미를 고조시킨다. 특히 조인성의 뒤집개 본능을 폭주케 한 것은 바로 '연습 메시' 유재석의 게임 실력. 유재석이 요란한 준비운동과 달리 소심한 무빙으로 게임에 참여하자, 조인성은 "재석이 형 왜 이래"라며 유재석 긁기에 시동을 건다. 유재석은 게임만 참전했다 하면 날아오는 조인성의 긁 멘트에 "조인성 증말 뭐야"라며 아우성치고, 연신 조인성의 실수만 기다리며 타이밍을 엿봐 웃음을 자아낸다. 하지만 '긁 마스터' 조인성의 페이스를 따라잡기엔 역부족. 조인성은 절체절명의 순간이 오자 "재석이 형 이번에 빠져요. 못 믿겠어"라며 선수 교체 카드까지 꺼내 들어 유재석을 화들짝 놀라게 한다. 결국 유재석은 "나 빼지 마. 나 할 수 있어"라며 애절하게 매달려 현장을 웃음바다로 만든다는 후문이다.

과연 강동구 일대를 발칵 뒤집은 '강동의 아들' 조인성의 활약은 어떨지, 유재석과 조인성이 펼칠 환장의 티키타카는 어떨지, '틈만 나면,' 본 방송을 향한 기대감이 수직 상승한다.

한편, 더욱 고급스러운(?) 수다 케미와 도파민 폭발 게임이 담길 화요일의 힐링 예능 '틈만 나면,'은 매주 화요일 밤 9시에 방송된다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

로제, 브루노 마스 볼에 뽀뽀 쪽♥..‘아파트’로 그래미 오프닝→현장 떼창

2.

김지민, '김준호 녹취 요구' 박나래 논란 마음 고생 컸나 "선 있는 곳에 악 있어" 의미심장

3.

'아파트' 열풍도 넘지 못했다…로제, 빌보드 점령하고도 그래미 불발

4.

'이장원♥' 배다해, 끔찍한 교통사고 당했다 "비명 엄청 질러...뒤에서 택시가 박아" ('다해는다해')

5.

김숙, 조세호 복귀한 '도라이버' 하차한다 "시즌 마지막 같이 못해 미안"

연예 많이본뉴스
1.

로제, 브루노 마스 볼에 뽀뽀 쪽♥..‘아파트’로 그래미 오프닝→현장 떼창

2.

김지민, '김준호 녹취 요구' 박나래 논란 마음 고생 컸나 "선 있는 곳에 악 있어" 의미심장

3.

'아파트' 열풍도 넘지 못했다…로제, 빌보드 점령하고도 그래미 불발

4.

'이장원♥' 배다해, 끔찍한 교통사고 당했다 "비명 엄청 질러...뒤에서 택시가 박아" ('다해는다해')

5.

김숙, 조세호 복귀한 '도라이버' 하차한다 "시즌 마지막 같이 못해 미안"

스포츠 많이본뉴스
1.

'29억 초특급 대우' KIA 잔류, 마지막 약점까지 보완한다…"사실 작년에도 부상 이슈 있었지만"

2.

"2연패 도전 기회 자주 오지 않아. 놓치지 않겠다." 10억원 더줘도 남은 낭만 FA의 자신감

3.

‘진짜 온다고?’ 14억 풀베팅에 12패 굴욕…WS 챔피언은 왜 KBO에서 실패한 투수를 다시 봤을까

4.

KBO 씹어먹을 것 같았던 최강 커리어, 코치 어깨빵만 남기고 떠났는데...김혜성과 함께 부활할까

5.

'볼넷 1위 + 사구 1위' 외롭다 호소했던 콜어빈, 메이저리그 우승팀으로 복귀 → 다저스와 마이너리그 딜

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.