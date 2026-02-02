[속보] 로제 '아파트', 그래미 무관…'올해의 노래·레코드' 수상 불발

Rose arrives at the 68th annual Grammy Awards on Sunday, Feb. 1, 2026, in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) 020126132492, 21334631, <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 블랙핑크 멤버 로제가 '그래미 어워즈'에서 무관에 그쳤다.
로제는 2일 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 제68회 '그래미 어워즈'에서 브루노 마스와 부른 '아파트'(APT.)로 '송 오브 더 이어'(올해의 노래), '레코드 오브 더 이어'(올해의 레코드), '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 등 3개 부문에서 수상을 노렸으나 불발됐다.
'송 오브 이어'의 트로피는 빌리 아일리시의 '와일드 플라워(Wildflower)'에게 돌아갔다. '올해의 레코드(Record of the Year)'는 켄드릭 라마와 시저가 함께한 '루터(luther)'가 트로피를 차지했다. '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 수상작으로는 신시아 에리보와 아리아나 그란데의 '디파잉 그래비티'(Defying Gravity)가 호명됐다.
로제는 이번 시상식에서 K팝 여성 아티스트 최초로 '올해의 노래', '올해의 레코드', '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스(Best Pop Duo/Group Performance)' 등 세 부문에 동시에 노미네이트되며 기록을 세웠다.
Bruno Mars and Rose perform during the 68th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 1, 2026. REUTERS/Daniel Cole
하지만 로제는 모든 부문에서 수상하지 못하며 씁쓸함을 안게 됐다.
다만 로제는 수상 여부와 별개로 이날 시상식 오프닝 퍼포머로 무대에 올라 '아파트' 무대를 선보이며 시상식의 포문을 열었다.