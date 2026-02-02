'데뷔 15년 차' 노정의, 점점 더 물오르는 미모…나른한 분위기 눈길
|사진 제공=맨 노블레스
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 노정의가 물오른 미모를 뽐냈다.
2일 매거진 '맨 노블레스'가 2026년 2월호를 맞아 노정의와 함께한 화보를 공개했다.
tvN 수목드라마 '우주를 줄게'의 현진 역을 맡은 노정의는 "대본이 재미있었기에 탐낼 수밖에 없는 작품이었다"며 "아이가 주인공이지만, 아이를 돌보며 어른들도 함께 성장하는 이야기가 사람 냄새를 느끼게 했다"고 밝혔다.
극 중 현진은 노정의와 닮은 모습도 많았다. "저도 조카가 아주 어릴 적부터 함께 시간을 보냈기 때문에 현진이의 마음을 잘 알 수 있었다. 현진이는 특히 사랑을 나눌 줄 아는 사람이다. 그런 모습을 닮고 싶다고 생각했다"고 말했다.
또 노정의는 15년이라는 결코 짧지 않은 시간, 배우를 해온 자신에게 '나는 진짜 좋은 사람일까'에 관한 물음을 던질 때가 있었다고 했다. "'우주를 줄게' 촬영이 끝나고 스태프 언니들이 편지를 써줬다. 그때 기쁘기도 했지만, 안심이 됐다. '내가 잘 살고 있다, 나를 진심으로 좋아해 주는 사람이 있구나. 다행이다' 같은 안도감이 들었다"고 털어놨다.
한편 노정의의 화보와 인터뷰는 맨 노블레스 2월호와 홈페이지를 통해 만나볼 수 있다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
