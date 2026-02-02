송가인, 가게 사장님 됐다...10분만 매출에 좌절 "망했다"('송가인'…

|
[스포츠조선 정안지 기자] 가수 송가인이 자영업자로 변신했다.
그때 대파 크기에 놀란 송가인은 "서울에서 파는 건 작다. 진도 대파는 크다. 서울에서 한 단 팔면 몇만 원어치인데 진도 파 한 단은 5천 원"이라며 놀랐다. 이에 아버지는 "통통하니 갖다 놓으면 사람들이 좋다고 환장을 해서 산다. 식당 하는 사람들이 여기 와서 사 가는 사람들 있다. 싱싱하고 많고"라며 인기 만점 진도 파를 자랑했다.
|
그러나 첫 손님 이후 손님이 없는 상황. 송가인은 "자영업이 힘들다. 손님이 이렇게 없을 때는 힘들다. 손님이 없을 때는 우울하다"라면서 "내가 비녀 팔아봐서 안다. 한 건이라도 들어오면 기분 좋다. 근데 안 들어오면 기분이 안 좋더라"며 주문으로 좌지우지됐던 당시 기분을 떠올렸다.
그때 아버지는 "해가 얼마 없으니까 철수해라"고 하자, 송가인은 "장사한 지 10분밖에 안 됐다. 장사 안되면 안되는 대로 해야지"라며 자영업자 마인드를 드러냈다.
결국 두 단만 팔고 장사를 끝낸 송가인은 "오늘 장사 망했다. 다음에는 장사 안 한다. 이렇게 장사가 안 되는데 장사 운이 없나보다"라면서 "다음에 장사한다면 패카페에 공지 띄우고 올 거다"라고 말해 웃음을 안겼다.
