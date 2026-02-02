[단독]'1등들' 판 커진다…허성태, 고정 패널로 출격

기사입력 2026-02-02 15:58


[단독]'1등들' 판 커진다…허성태, 고정 패널로 출격
허성태. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 허성태가 MBC 신규 예능 '1등들'에 힘을 보탠다.

스포츠조선 취재 결과, 허성태는 MBC 새 음악 예능프로그램 '1등들'에 고정 멤버로 합류한다.

'1등들'은 각 방송사 음악 오디션 프로그램에서 우승을 차지한 가수들이 한자리에 모여 '1등 중의 1등'을 가리는 음악 예능이다. 배우 이민정과 방송인 붐이 MC를 맡고, 김명진 PD와 채현석 PD가 연출로 음악 예능과 버라이어티의 결합을 시도한다.

허성태와 '1등들'의 만남 역시 주목을 모은다. 긴 무명을 거쳐 비교적 늦은 시기에 대중적 성공을 거둔 허성태 서사가 프로그램의 콘셉트와 맞물리기 때문이다. '1등'이라는 타이틀 이면에 쌓인 시간과 압박을 체감한 경험자로, 참가자들의 심리에 깊이 공감할 수 있는 패널로 평가된다.

허성태는 2011년 데뷔 후 영화 '남한산성', '범죄도시', '헌트' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔고, 2021년 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임'에서 장덕수 역으로 글로벌 인지도를 얻었다. 이후 '놀면 뭐하니?', '라디오스타', '미운 우리 새끼' 등 예능 프로그램에 출연하며 활동 영역을 넓혀왔다.

특히 허성태가 예능 프로그램에 고정 패널로 나서는 것은 오랜만이다. '배우'로서 '음악 예능'에 참여하는 만큼, 전문 심사위원이 아닌 청중과 가장 가까운 시선에서 무대를 바라보는 역할을 맡을 것으로 보인다.

'1등 가수'들의 자존심을 건 역대급 무대가 펼쳐질 MBC '1등들'은 15일 일요일 오후 9시 10분 첫 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'아파트' 열풍도 넘지 못했다…로제, 빌보드 점령하고도 그래미 불발

2.

"가정폭력에 외도까지" 김지연 VS "아빠 책임 다할것" 정철원...결국 양육권 놓고 잔혹한 싸움 시작

3.

김숙, 조세호 복귀한 '도라이버' 하차한다 "시즌 마지막 같이 못해 미안"

4.

유부남이 딸 등하원 도우미와 불륜 "근무 시간에 집으로 들어가.." ('탐비')

5.

'53세' 심권호, 역대급 검진 결과.."당장 CT 찍어야" 의문의 혹 발견 ('조선의 사랑꾼')

연예 많이본뉴스
1.

'아파트' 열풍도 넘지 못했다…로제, 빌보드 점령하고도 그래미 불발

2.

"가정폭력에 외도까지" 김지연 VS "아빠 책임 다할것" 정철원...결국 양육권 놓고 잔혹한 싸움 시작

3.

김숙, 조세호 복귀한 '도라이버' 하차한다 "시즌 마지막 같이 못해 미안"

4.

유부남이 딸 등하원 도우미와 불륜 "근무 시간에 집으로 들어가.." ('탐비')

5.

'53세' 심권호, 역대급 검진 결과.."당장 CT 찍어야" 의문의 혹 발견 ('조선의 사랑꾼')

스포츠 많이본뉴스
1.

'29억 초특급 대우' KIA 잔류, 마지막 약점까지 보완한다…"사실 작년에도 부상 이슈 있었지만"

2.

韓 초대형 경사! 김혜성 개막전 선발 2루수 맡는다→평균만 해도 특급 유망주 안 잃어…"호너 트레이드는 손해"

3.

타격왕 180억, 30홈런 220억인데.. → '김하성 300억' 엄청난 SS 프리미엄. 그런데 다치다니

4.

미친 탈압박! 'PSG 왕자' 이강인, 복귀전 맹활약→엔리케 감독 '물개 박수'…"복귀 도운 스태프+동료들 감사합니다"

5.

"이제 소노는 뺍시다!" 견고했던 '소삼가몹 동맹' 탈출, 강력 2옵션 가세, 소노 6강 정조준. KT, KCC 정말 긴장해야 할 때다.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.