정준하, 허경환에 쓴소리 "대충 하지 마..'유퀴즈'는 날아갔다"
[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 정준하가 후배 허경환에게 진심 어린 조언을 아끼지 않았다.
2일 유튜브 채널 '궁금하면 허경환'에는 '"놀면 뭐하니나 잘해…" 준하형 잔소리 그만… | 만났다치고 완투 Ep.4'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 허경환은 정준하와 전화로 근황을 나누며 자연스럽게 대화를 이어갔다.
통화 도중 허경환은 최근 출연한 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 촬영을 떠올리며 당시 느꼈던 솔직한 심정을 털어놨다. 그는 "장기자랑을 준비하는 과정에서 선배님의 무대를 보고 스스로를 돌아보게 됐다"며 "내가 너무 준비 없이 임한 것 같아 반성하게 됐다. 한 대 맞은 느낌이었다"고 고백했다.
이에 정준하는 "나 역시 모두가 열심히 준비했을 거라 생각했는데, 녹화 당일 보니 그렇지 않더라"며 아쉬움을 드러냈다. 이어 "그래서 더 대충 하지 말라고 하는 것"이라며 허경환에게 쓴소리를 건넸다.
정준하는 또 "요즘 네가 불러주는 곳도 많고, 흐름이 좋을 때일수록 더 최선을 다해야 한다"며 후배를 향한 진심 어린 충고를 이어갔다. 허경환은 이를 두고 "하고 싶은 말이 있으면 참지 못하는 스타일 같다"고 농담 섞인 반응을 보였지만, 정준하는 "지금처럼 물 들어올 때 제대로 해야 한다"며 조언을 거듭했다.
그러면서도 정준하는 "어느 순간부터 폼이 엄청 올라왔다. 사람들이 너한테 관심이 많다"고 칭찬을 아끼지 않았다. 다만 "'유 퀴즈 온 더 블럭'은 더 이상 관심 갖지 말아라. 날아간 것 같으니까"라고 말해 폭소를 자아냈다.
