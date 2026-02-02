"남편 FBI 아냐" 안영미, 둘째 임신에 '아빠 없는 돌잔치' 해명 재주목

기사입력 2026-02-02 22:06


[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 안영미가 둘째 임신 사실을 밝혀 화제다.

안영미는 2일 방송된 MBC 라디오 '두시의 데이트 안영미입니다'에서 둘째를 임신했다고 전했다.

그는 "청취자들이 지난주부터 '임신한 느낌이 든다'고 해주셨는데, (임신이) 맞다"며 "첫째도 노산이었는데 지금은 확실한 노산이라 하루하루가 외줄 타기를 하는 듯 불안하다. 이 정도면 안정기이지 않을까 해서 깜짝 발표했다"고 말했다.

이날 방송에서 안영미는 둘째의 성별과 출산 예정일도 공개했다. 그는 "딱콩이(첫째)를 한창 더웠던 7월에 출산했다. 둘째도 7월에 낳는다"며 "성별은 아들이고 태명은 딱동"이라고 덧붙였다.


한편 안영미는 외국계 회사에 재직 중인 비연예인 남편과 지난 2020년 결혼했다. 결혼 이후 안영미는 한국에, 남편은 미국에 거주하며 '장거리 부부' 생활을 이어왔다. 이후 지난 2023년 7월 남편이 거주 중인 미국에서 첫째 아들을 출산했다.

출산 1년 뒤 안영미는 남편이 참석하지 않은 돌잔치를 열어 주목을 받았다. 당시 그는 "남편이 회사 사정으로 한국에 올 수 없었다"고 설명했다. 그러나 일부 네티즌들 사이에서는 '아빠 없는 돌잔치'를 두고 여러 의혹과 비판이 제기되기도 했다.

이에 대해 안영미는 "이렇게라도 다 같이 모이니 좋지 않느냐"며 "돌잔치를 핑계 삼아 보고 싶었던 사람들을 만나고, 감사한 분들께 식사 대접을 하고 싶어 마련한 자리"라고 해명했다. 이어 "남편은 나중에 한국에 오면 따로 기념하기로 했다. 괜한 걱정은 접어달라"며 "남편은 FBI가 아니다"라는 유쾌한 말로 논란을 일축했다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

