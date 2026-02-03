정선희, 개그맨 후배 돕다 프로그램 폐지당했다 "잘못 없는데도 죄인 돼"

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 정선희가 최성민을 도왔다가 프로그램에서 잘렸다고 고백했다.
2일 유튜브 채널 'B급 청문회'에서는 '프로그램 자체를 폐지시킬 정도면..'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.
최성민은 "제가 가장 힘들 때가 SBS 방송정지였다. 공채인데 SBS 출입이 안 됐다"며 "그때 정선희가 라디오를 하고 있었다. 박규선 씨가 게스트였는데 코너 짜다가 '형 같이 가자. 구경해' 해서 가게 된 거다. 얼마나 떨리겠냐"고 떠올렸다.
최성민은 "인사하고 앉아있는데 (정선희가) 들어오라더라. 이왕 왔는데 같이 방송하자더라. '죄송한데 SBS 출연 정지'라고 하니까 '너 무슨 사고 쳤어? 그런 게 어딨어. 들어와. 그냥 해'해서 그냥 했다"며 "제가 방송에 나가고 있는 와중에 높으신 분이 전화를 했다. 누가 쟤 내보냈냐고. 근데 정선희 선배님이 거기서 맞서 싸워주셨다. 내 후배 내가 출연시켰는데 뭐가 문제냐고. 그 얘기를 듣는데 너무 감동이었다"고 정선희의 미담을 밝혔다.
이에 정선희는 "성민아, 그거 때문에 나도 잘렸다"며 이후 라디오 프로그램이 폐지됐다고 고백했다. 정선희는 "그때 성민 씨를 보는데 너무 분했다. 잘못하지 않고 죄인처럼 살아가는 거에 대한 약간의 트라우마가 있었다. 그래서 그냥 하라 했는데 방송이 폐지되고 알았다. 쉽게 돕는 건 아니었다. 주제를 알아야지. 누가 누구를 돕는다고"라고 농담했다.