"유재석, 압구정동 반 소유하고 있어" 조인성, 가짜뉴스 유포 ('틈만 나면,')
[스포츠조선 이우주 기자] '틈만 나면,' 조인성이 유재석 관련 가짜뉴스를 퍼뜨렸다.
3일 SBS 예능프로그램 '틈만 나면,' 측은 '근데…할 수 있어요 조인성, 프로야구 이야기에 진심 담긴 격려'라는 제목의 선공개 영상을 게재했다.
서울 강동구에서 나고 자랐다는 조인성. 유재석은 "인성이가 강동의 아들이다"라고 언급했고 조인성은 "강동구에서 초, 중, 고등학교를 나오고 '비열한 거리' 때까지 살았다. 그 후에 송파구 방이동으로 이사를 가서 지금은 방이동 독거노인이 됐다. 강동의 아들로 시작해서 방이동 독거노인"이라고 너스레를 떨었다.
박정민은 "강동구에 사셨던 분들이 있다. 류승완 감독님도 그렇고 강풀 작가님도 그렇고. 유독 가동 사셨던 분들만 강동에 대한 자부심이 있다. 너무 심하다"고 혀를 내둘렀고 조인성은 "학교가 좋은 곳이 많다"고 자부심을 드러냈다.
고향 토크가 이어지면서 유재석은 "저는 수유리 출신이다. 수유리에서 압구정동으로 온 거다"라고 말했고 조인성은 "압구정 반이 재석이 형 거다"라고 루머를 유포했다. 이에 질색한 유재석은 "저거랑 차태현은 진짜 미치겠다. 이런 이야기를 한 걸 가지고 요즘 가짜뉴스가 된다"고 토로했다.
한편, 조인성, 박정민, 박해준이 출연하는 SBS '틈만 나면,'은 이날 밤 9시에 방송된다.
