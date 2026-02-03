"유재석, 압구정동 반 소유하고 있어" 조인성, 가짜뉴스 유포 ('틈만 나면,')

기사입력 2026-02-03 12:49


"유재석, 압구정동 반 소유하고 있어" 조인성, 가짜뉴스 유포 ('틈만 …

[스포츠조선 이우주 기자] '틈만 나면,' 조인성이 유재석 관련 가짜뉴스를 퍼뜨렸다.

3일 SBS 예능프로그램 '틈만 나면,' 측은 '근데…할 수 있어요 조인성, 프로야구 이야기에 진심 담긴 격려'라는 제목의 선공개 영상을 게재했다.

서울 강동구에서 나고 자랐다는 조인성. 유재석은 "인성이가 강동의 아들이다"라고 언급했고 조인성은 "강동구에서 초, 중, 고등학교를 나오고 '비열한 거리' 때까지 살았다. 그 후에 송파구 방이동으로 이사를 가서 지금은 방이동 독거노인이 됐다. 강동의 아들로 시작해서 방이동 독거노인"이라고 너스레를 떨었다.


"유재석, 압구정동 반 소유하고 있어" 조인성, 가짜뉴스 유포 ('틈만 …
박정민은 "강동구에 사셨던 분들이 있다. 류승완 감독님도 그렇고 강풀 작가님도 그렇고. 유독 가동 사셨던 분들만 강동에 대한 자부심이 있다. 너무 심하다"고 혀를 내둘렀고 조인성은 "학교가 좋은 곳이 많다"고 자부심을 드러냈다.

고향 토크가 이어지면서 유재석은 "저는 수유리 출신이다. 수유리에서 압구정동으로 온 거다"라고 말했고 조인성은 "압구정 반이 재석이 형 거다"라고 루머를 유포했다. 이에 질색한 유재석은 "저거랑 차태현은 진짜 미치겠다. 이런 이야기를 한 걸 가지고 요즘 가짜뉴스가 된다"고 토로했다.

한편, 조인성, 박정민, 박해준이 출연하는 SBS '틈만 나면,'은 이날 밤 9시에 방송된다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심권호, 간암 수술 후 맑아진 안색..“표정도 밝아져”

2.

[종합] 구준엽 "희원이는 더 힘들게 누워있는데"…폭우 속 1주기 조각상, "보고싶다, 죽도록"→대만 울렸다[SC이슈]

3.

윤유선, ♥판사 남편과 별거 위기...가출 선언까지 "1년간 문제 극복 중" ('동상이몽2')

4.

[공식] 임성근 셰프 측 "파주 식당 개업 취소는 사실무근"..'매매설'에 강력부인

5.

故 서희원, 폐렴이 유독 치명적이었던 이유...안타까운 사망 원인 공개 ('셀럽병사')

연예 많이본뉴스
1.

심권호, 간암 수술 후 맑아진 안색..“표정도 밝아져”

2.

[종합] 구준엽 "희원이는 더 힘들게 누워있는데"…폭우 속 1주기 조각상, "보고싶다, 죽도록"→대만 울렸다[SC이슈]

3.

윤유선, ♥판사 남편과 별거 위기...가출 선언까지 "1년간 문제 극복 중" ('동상이몽2')

4.

[공식] 임성근 셰프 측 "파주 식당 개업 취소는 사실무근"..'매매설'에 강력부인

5.

故 서희원, 폐렴이 유독 치명적이었던 이유...안타까운 사망 원인 공개 ('셀럽병사')

스포츠 많이본뉴스
1.

"미쳤다! ISU가 픽한 괴력의 람보르길리" '올림픽 데뷔' 김길리 1500-1000m 초강력 우승후보"...18세 임종언도 주목할 韓 쇼트트랙 신성+단풍국 단지누 5관왕 도전[밀라노-코르티나2026]

2.

韓 초대형 오피셜 터진다, 차세대 스트라이커 오현규 290억!...하지만 행선지는 EPL 아닌 튀르키예 "베식타스 이적 합의"

3.

타격 잘한다던 2라운더 유망주. 이젠 내야,1루,외야 글러브 챙겼다, 제2의 구본혁 탄생 조짐. "수비 때문에 경기에서 빠진 적이 많아"

4.

초대형 삼각 트레이드 터졌다! 팀 해체하나? 진짜 다 팔아버리네 → 리빌딩 명목으로 핵심 스타 줄줄이 파이어세일

5.

충격! 856억원도 칼같이 거부했다. PSG의 단호함 "LEE, 팀내 최고 테크니션. 이적은 없다!"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.