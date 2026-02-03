구준엽, ♥故 서희원 비석에 눈물의 입맞춤..야윈 모습 ‘먹먹’

|
|
|
|
[스포츠조선 박아람 기자] 가수 구준엽이 사별한 아내 고(故) 대만 배우 서희원(쉬시위안)의 비석에 눈물 어린 입맞춤을 하며 추모했다.
사진에는 구준엽이 "영원히 사랑해-준준"이라는 문구가 새겨진 서희원의 비석을 닦고, 입맞춤을 하는 모습이 담겼다. 한층 야윈 모습의 구준엽은 많은 이들에게 안타까움을 안겼다.
구준엽은 "희원이는 늘 '나는 외계에서 온 외계인이야'라고 말했다. 그래서 그만의 갤럭시를 만들어주고 싶었다. 9개의 큐브는 태양을 포함한 9개의 행성을 의미한다"고 설명했다. 이어 "희원이가 바라보는 방향은 남쪽 208도로, 타이베이 방향에 있는 가족들과 나를 항상 볼 수 있도록 했다. 결혼기념일인 2월 8일을 의미하기도 한다"고 덧붙였다.
서희원은 지난해 2월 일본 여행 중 독감에 걸린 뒤 폐렴 합병증으로 사망했다. 구준엽은 사별 후 SNS를 통해 "말로 형언할 수 없는 슬픔과 고통 속에 창자가 끊어질 듯한 아픔의 시간을 지나고 있다"고 통한 심경을 전한 바 있다.
사별 이후 구준엽은 매일같이 아내의 묘를 지키며 애도를 이어갔다. 아침마다 커피와 빵을 들고 묘지를 방문하고, 아내와 함께 찍은 사진을 묘 앞에 놓거나 태블릿으로 서희원이 출연한 드라마를 시청하는 구준엽의 모습이 언론을 통해 여러 차례 포착되며 화제를 모았다.