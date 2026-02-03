구준엽, ♥故 서희원 비석에 눈물의 입맞춤..야윈 모습 ‘먹먹’

기사입력 2026-02-03 14:23


구준엽, ♥故 서희원 비석에 눈물의 입맞춤..야윈 모습 ‘먹먹’

구준엽, ♥故 서희원 비석에 눈물의 입맞춤..야윈 모습 ‘먹먹’

구준엽, ♥故 서희원 비석에 눈물의 입맞춤..야윈 모습 ‘먹먹’

구준엽, ♥故 서희원 비석에 눈물의 입맞춤..야윈 모습 ‘먹먹’

[스포츠조선 박아람 기자] 가수 구준엽이 사별한 아내 고(故) 대만 배우 서희원(쉬시위안)의 비석에 눈물 어린 입맞춤을 하며 추모했다.

지난 2일 서희원의 1주기 제막식이 신베이시 진산에서 진행됐다.

이날 대만 현대미술가 리청다오는 SNS를 통해 추모 조각상이 완성되는 과정을 담은 사진을 공개했다.

사진에는 구준엽이 "영원히 사랑해-준준"이라는 문구가 새겨진 서희원의 비석을 닦고, 입맞춤을 하는 모습이 담겼다. 한층 야윈 모습의 구준엽은 많은 이들에게 안타까움을 안겼다.

추모 조각상 '희원의 영원한 궤도(Eternal Orbit of Hsi-Yuan)'는 리청다오와의 협업으로 제작됐으며, 고인을 9개의 큐브가 감싸는 형태로 완성됐다.

구준엽은 영상에서 "희원이가 우리 곁을 떠난 지 벌써 1년이 됐다. 늘 곁에 머물렀으면 하는 마음으로 조각을 만들게 됐다"고 밝혔다.

구준엽은 "희원이는 늘 '나는 외계에서 온 외계인이야'라고 말했다. 그래서 그만의 갤럭시를 만들어주고 싶었다. 9개의 큐브는 태양을 포함한 9개의 행성을 의미한다"고 설명했다. 이어 "희원이가 바라보는 방향은 남쪽 208도로, 타이베이 방향에 있는 가족들과 나를 항상 볼 수 있도록 했다. 결혼기념일인 2월 8일을 의미하기도 한다"고 덧붙였다.

서희원은 지난해 2월 일본 여행 중 독감에 걸린 뒤 폐렴 합병증으로 사망했다. 구준엽은 사별 후 SNS를 통해 "말로 형언할 수 없는 슬픔과 고통 속에 창자가 끊어질 듯한 아픔의 시간을 지나고 있다"고 통한 심경을 전한 바 있다.

사별 이후 구준엽은 매일같이 아내의 묘를 지키며 애도를 이어갔다. 아침마다 커피와 빵을 들고 묘지를 방문하고, 아내와 함께 찍은 사진을 묘 앞에 놓거나 태블릿으로 서희원이 출연한 드라마를 시청하는 구준엽의 모습이 언론을 통해 여러 차례 포착되며 화제를 모았다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심권호, 간암 수술 후 맑아진 안색..“표정도 밝아져”

2.

[종합] 구준엽 "희원이는 더 힘들게 누워있는데"…폭우 속 1주기 조각상, "보고싶다, 죽도록"→대만 울렸다[SC이슈]

3.

윤유선, ♥판사 남편과 별거 위기...가출 선언까지 "1년간 문제 극복 중" ('동상이몽2')

4.

[공식] 임성근 셰프 측 "파주 식당 개업 취소는 사실무근"..'매매설'에 강력부인

5.

김승수, 국제결혼 위해 유럽行까지..."발트 3국에 남성 부족" ('옥문아')

연예 많이본뉴스
1.

심권호, 간암 수술 후 맑아진 안색..“표정도 밝아져”

2.

[종합] 구준엽 "희원이는 더 힘들게 누워있는데"…폭우 속 1주기 조각상, "보고싶다, 죽도록"→대만 울렸다[SC이슈]

3.

윤유선, ♥판사 남편과 별거 위기...가출 선언까지 "1년간 문제 극복 중" ('동상이몽2')

4.

[공식] 임성근 셰프 측 "파주 식당 개업 취소는 사실무근"..'매매설'에 강력부인

5.

김승수, 국제결혼 위해 유럽行까지..."발트 3국에 남성 부족" ('옥문아')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 죽다 살아났다 '초대형 희소식'...'흥부 듀오' 파트너 부앙가 LAFC 탈출 불가 "아직 합의 없어"

2.

타격 잘한다던 2라운더 유망주. 이젠 내야,1루,외야 글러브 챙겼다, 제2의 구본혁 탄생 조짐. "수비 때문에 경기에서 빠진 적이 많아"

3.

초대박! 손흥민vs호날두 개봉박두? "가까운 시일 내 미국행 추진" 사우디 탈출 플랜 공개

4.

'윤나고황손' 폭망, 무섭지 않은 중심...롯데, 애증의 거포 유망주 '로또' 당첨만 꿈꾼다

5.

아버지가 선수 시작한 곳에서 지도자라니…WS 우승 지도자 DNA 이어진다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.