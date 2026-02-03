[청룡랭킹 하반기 결산] 손태진, 최고의 남자가수 트로피는 손샤인 덕분!

기사입력 2026-02-03 15:03


[청룡랭킹 하반기 결산] 손태진, 최고의 남자가수 트로피는 손샤인 덕분!
제공=미스틱스토리

손태진, 또 하나의 청룡랭킹 트로피 품에 안았다.

가수 손태진이 지난 5일 종료 된 하반기 결산 투표에서 과반을 훌쩍 넘는 58.45%의 득표율로 1위를 차지했다.

2025 청룡랭킹 상반기 결산 트로피를 차지했던 손태진은 2025년에만 두개의 청룡랭킹 트로피를 가져가며 최고 인기를 입증했다.

박서진은 14.11%의 득표율을 기록하며 아쉽게 2위에 머물렀다.

팬클럽 '손샤인'은 다른 후보들의 막판 뒤집기를 시도조차 할 수 없는 열정적인 지지를 보내며 손태진을 최고의 가수로 이끌었다.

서울대 성악과 출신인 손태진은 JTBC '팬텀싱어'에서 최종 우승팀 '포르테 디 콰트로'의 멤버로 활동했고 MBN '불타는 트롯맨'을 통해 트로트 가수로 입문, 뛰어난 가창력을 바탕으로 또 한번 우승을 차지하는 기록을 세우며 팬들에게 큰 사랑을 받았다.

손태진은 이번 청룡랭킹 하반기 최고의 가수 수상 소감에서도 "우선 저를 2025 청룡랭킹 하반기 결산 '최고의 남자가수' 1위로 뽑아주신 손샤인분들에게 감사드립니다. 늘 곁에서 아낌없이 응원해 주시고 또 사랑해 주시는 손샤인분들 덕분에 더욱 열심히 활동할 수 있는 힘을 얻는 것 같습니다" 라며 팬들에 대한 사랑이 가득한 소감을 전달했다.

최고의 2025년을 보낸 손태진의 새해 포부도 들을 수 있었다.


"앞으로도 더 좋은 무대와 음악으로 보답해 드릴 테니, 계속해서 많은 사랑 부탁드립니다. 2026년에도 손샤인분들에게 <최고의 남자가수>가 되기 위해 노력하겠습니다. 감사합니다."라며 소감을 마쳤다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심권호, 간암 수술 후 맑아진 안색..“표정도 밝아져”

2.

[종합] 구준엽 "희원이는 더 힘들게 누워있는데"…폭우 속 1주기 조각상, "보고싶다, 죽도록"→대만 울렸다[SC이슈]

3.

윤유선, ♥판사 남편과 별거 위기...가출 선언까지 "1년간 문제 극복 중" ('동상이몽2')

4.

[공식] 임성근 셰프 측 "파주 식당 개업 취소는 사실무근"..'매매설'에 강력부인

5.

김승수, 국제결혼 위해 유럽行까지..."발트 3국에 남성 부족" ('옥문아')

연예 많이본뉴스
1.

심권호, 간암 수술 후 맑아진 안색..“표정도 밝아져”

2.

[종합] 구준엽 "희원이는 더 힘들게 누워있는데"…폭우 속 1주기 조각상, "보고싶다, 죽도록"→대만 울렸다[SC이슈]

3.

윤유선, ♥판사 남편과 별거 위기...가출 선언까지 "1년간 문제 극복 중" ('동상이몽2')

4.

[공식] 임성근 셰프 측 "파주 식당 개업 취소는 사실무근"..'매매설'에 강력부인

5.

김승수, 국제결혼 위해 유럽行까지..."발트 3국에 남성 부족" ('옥문아')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 죽다 살아났다 '초대형 희소식'...'흥부 듀오' 파트너 부앙가 LAFC 탈출 불가 "아직 합의 없어"

2.

타격 잘한다던 2라운더 유망주. 이젠 내야,1루,외야 글러브 챙겼다, 제2의 구본혁 탄생 조짐. "수비 때문에 경기에서 빠진 적이 많아"

3.

초대박! 손흥민vs호날두 개봉박두? "가까운 시일 내 미국행 추진" 사우디 탈출 플랜 공개

4.

'윤나고황손' 폭망, 무섭지 않은 중심...롯데, 애증의 거포 유망주 '로또' 당첨만 꿈꾼다

5.

아버지가 선수 시작한 곳에서 지도자라니…WS 우승 지도자 DNA 이어진다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.