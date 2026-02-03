[인터뷰③] '넘버원' 최우식 "母장혜진과 '기생충' 이후 재회, 다음엔 직장 선·후배로 만나길"

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 최우식이 장혜진과 영화 '기생충'에 이어 '넘버원'으로 재회한 소감을 전했다.
최우식은 3일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "저희가 '기생충'에서 못 보여줬던 호흡을 이번 작품을 통해 다 보여드리고 싶었다"며 "다음에 또 기회가 온다면, 직장 선·후배로 만나고 싶다"고 했다.
11일 개봉하는 '넘버원'은 어느 날부터 엄마의 음식을 먹을 때마다 하나씩 줄어드는 숫자가 보이기 시작한 하민이, 그 숫자가 0이 되면 엄마 은실이 죽는다는 사실을 알게 되면서 엄마를 지키기 위해 노력하는 이야기로, '거인'의 김태용 감독이 메가폰을 잡았다. 최우식은 누구에게도 말할 수 없는 비밀이 생겨버린 아들 하민 역을 맡았다.
최우식은 장혜진과 제92회 아카데미 시상식을 휩쓴 영화 '기생충'(2019) 이후 또다시 모자 관계로 호흡을 맞췄다. 이에 대한 부담감이 없는지 묻자, 최우식은 "별로 없다. 오히려 저는 '기생충'에서 저희의 호흡을 많이 못 보여줬다는 생각이 들어서, 이번 기회에 더 제대로 보여줄 수 있겠다고 생각했다"며 "'기생충' 때는 현장에서 소통을 많이 못했다. 저도 긴장을 많이 했고, 잘하고 싶은 마음에 모두가 날이 서있던 상황이었다. 또 붙는 신마다 앙상블 위주여서, 연기적으로나 감정적으로 소통할 기회가 별로 없었는데 이번엔 영화를 찍으면서 소통을 많이 했다"고 답했다.
특히 장혜진은 '넘버원' 언론시사회에서 "제 아들이 최우식과 많이 닮았다"며 "최우식처럼 잘 컸으면 좋겠다"는 바람을 내비치기도 했다. 최우식은 "선배가 '기생충' 때부터 많이 말씀을 하셨었다"며 "사진을 보니까, 실제로 저랑 많이 닮아서 깜짝 놀랐다. 어떻게 보면 그런 부분들이 저희가 연기할 때 몰입할 수 있는 좋은 장치가 됐다. 선배도 실제 저희 엄마 보이스 톤이랑 비슷하시다"고 웃으며 말했다.
다음 작품에선 엄마와 아들이 아닌, 직장 선·후배로 만나고 싶다고도 전했다. 최우식은 "제가 상사가 되거나, 엄마가 상사가 되어 직급이 꼬인 상태로 대사를 주고 받으면 즐거울 것 같다. 이번에도 호흡을 맞추면서 선배의 표정 변화에 많은 감정을 느꼈다"고 감탄을 표했다.