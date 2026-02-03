SM엔터 IP 기반의 퍼즐 게임 'SMiniz'(슴미니즈), 글로벌 사전등록 개시

기사입력 2026-02-03 15:30


SM엔터 IP 기반의 퍼즐 게임 'SMiniz'(슴미니즈), 글로벌 사전…



카카오게임즈는 SM엔터테인먼트의 IP 기반 신작 'SMiniz(슴미니즈)'의 글로벌 사전등록을 시작했다고 밝혔다.

사전등록은 오는 23일까지 한국을 포함한 일본, 대만, 북미, 유럽 등 글로벌 지역에서 진행되며, 국내에서는 구글플레이 및 애플 앱스토어 외에 카카오게임 사전등록 페이지를 통해서도 참여할 수 있다.

카카오게임 사전등록에 참여한 이용자 중 추첨을 통해 NCT, 에스파(aespa), 라이즈(RIIZE)의 모습을 닮은 캐릭터 포토카드 세트를 증정하며, 참여자 전원에게는 출시 이후 인게임 재화를 보상으로 제공한다. 또 'SMiniz'의 공식 브랜드 페이지를 오픈했다. 이용자는 브랜드 페이지에 방문해 사전등록에 참여할 수 있으며, 게임과 관련된 구체적인 정보도 함께 확인할 수 있다.

'SMiniz'는 SM 소속 아티스트를 닮은 작은 캐릭터(미니즈)들이 등장, 나의 '최애' 캐릭터와 함께 매치3 퍼즐을 풀어나가는 모바일 캐주얼 게임이다. 지난 12월 글로벌 CBT(비공개 베타 테스트)를 진행, '접근성이 용이한 퍼즐 게임의 재미'를 기반으로 팬덤 문화를 반영한 포토카드 수집, 개인의 취향대로 꾸미는 '탑로더'와 '덕질존', 아티스트 활동 콘셉트를 담아낸 코스튬 등 SM IP를 활용한 다양한 콘텐츠로 이용자 호응을 얻었다.

'SMiniz'는 올 1분기 정식 서비스를 목표로 준비중이다. '글로벌 팬층을 겨냥한 자체 개발 타이틀로, 카카오게임즈는 게임의 글로벌 퍼블리싱 및 서비스를 담당하며, 메타보라는 게임 개발, SM엔터테인먼트는 소속 그룹의 IP를 제공한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.