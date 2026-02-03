"이거 사러 속초까지?"…황보라 "명절 선물 사러 매년 속초行→아주버님 하정우용 선물까지 100개는 살듯"(보라이어티)

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 황보라가 명절 선물을 위해 매년 속초로 향하는 루틴을 설명했다.
황보라는 3일 자신의 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에 '이거 사러 속초까지 간다고..? 시댁 홀리는 명절 선물 추천'이라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에서 황보라는 명절 선물에 대한 자신만의 기준을 솔직하게 밝히며, 직접 발로 뛰는 '리얼 소비' 과정을 담았다.
황보라는 명절 선물 선택 기준에 대해 "내 돈 주고 사기엔 조금 아깝지만, 받으면 기분 좋은 것"이라며 "받는 사람이 나를 딱 기억할 수 있는 선물이 중요하다"고 말했다. 그러면서 그 조건에 가장 잘 맞는 아이템으로 '속초 젓갈'을 꼽았다.
그는 속초 중앙시장의 '고향젓갈'을 매년 명절마다 이용하는 단골집이라고 소개하며, 명란젓·낙지젓·멸치젓 등 다양한 젓갈을 언급했다. 황보라는 "마트에서 파는 젓갈도 훌륭하지만, 여기는 다 시그니처라고 생각한다"며 "저희는 매년 100개는 사는 것 같다"고 말했다. 이에 옆에 있던 남편이자 하정우의 동생 김영훈 대표는 "100개까지는 아니다"라고 지적했고 황보라는 "형님꺼까지 해서 100개는 된다"고 말했다. 하지만 남편은 "형 것을 거기다 왜 끼워넣냐. MSG치지마라. 요즘 (구독자들은) 진실되지 않으면 싫어한다"고 말했고 황보라는 결국 "2~30세트는 주문한다"고 고개를 숙여 웃음을 자아냈다.
속초 음식에 대한 애정도 드러냈다. 황보라는 "진짜 속초를 아는 사람들은 생선조림, 생선구이, 젓갈 백반, 곰치국을 먹는다"며 개인적인 식경험을 공유했고 실제로 가오리찜 식당을 찾아 젓갈 반찬과 함께 식사를 즐기며 맛과 식감에 대한 평가도 곁들였다.
이후 속초 중앙시장에서는 어물전 골목과 젓갈 골목을 직접 둘러보며 젓갈을 구매했고, 명절 필수 코스로 꼽히는 닭강정도 스태프들 선물용까지 챙겼다.
바다 전망 카페에서 잠시 휴식을 취한 뒤, 가족·지인들과 새해 덕담을 나누는 장면도 담겼다. 황보라는시청자들에게 "새해 복 많이 받으시고 풍성한 명절 보내시길 바란다"고 인사를 전하며 영상을 마무리했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com