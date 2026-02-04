박유천, 일본인 다 됐네...사찰 의식복 입고 포착 "매우 영광"
[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 배우 박유천이 일본에서의 근황을 전했다.
박유천은 3일 일본어로 "올해도 다카오산 야쿠오인의 '세남(그해의 복을 나누는 역할을 맡은 사람)' 행사에 참여할 수 있었다"라면서 사진을 게재했다.
사진 속에는 일본의 한 사찰 전통 행사 참여를 위해 사찰 의식복으로 보이는 복장을 착용 중인 박유천의 모습이 담겨있다. 이어 박유천은 환한 미소를 지으며 행사에 대한 기대감을 드러냈다.
또한 박유천은 맨 앞 줄에 앉아 진지한 표정으로 사진을 촬영하고 있는 모습도 공개해 눈길을 끈다.
행사 후 박유천은 "주지님을 뵐 수 있어 매우 영광이었다. 여러분 모두가 행운으로 가득한 2026년을 맞이하시길 바란다"면서 행사 참여 소감을 덧붙였다.
한편 박유천은 2003년 그룹 동방신기로 데뷔해 큰 사랑을 받았지만, 2009년 당시 소속사 SM엔터테인먼트를 상대로 전속계약 효력 부존재 확인 소송을 제기한 뒤 탈퇴했다. 이후 김재중, 김준수와 함께 그룹 JYJ로 활동했다.
그러나 2016년 성추문 논란, 2019년 필로폰 투약 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 당시 "마약 투약일 경우 은퇴하겠다"고 했지만, 해당 혐의가 사실로 밝혀졌음에도 은퇴 선언을 번복하고 활동을 재개했다. 현재는 일본 등 해외를 중심으로 활동을 이어가고 있다.
