"승부조작의 끝은 살인이었다" 中 올림픽대표가 저지른 충격 실화 '재조명'…16년째 복역 중

기사입력 2026-02-04 01:34


"승부조작의 끝은 살인이었다" 中 올림픽대표가 저지른 충격 실화 '재조명…
출처=시나닷컴 홈페이지 캡쳐

[스포츠조선 윤진만 기자]중국 축구계가 승부조작, 도박, 부패 혐의로 73명의 축구인에게 영구 제명 처분을 내린 가운데, '범죄 종합선물세트'와 같은 선수의 사연이 다시 수면 위로 떠오르고 있다.

중국 포털 '시나닷컴'은 3일, 전 중국 올림픽 축구대표팀 미드필더 원쥔우(48)의 사연을 재조명했다. 승부조작 범죄를 넘어 살인까지 저지른 축구인이 있었다는 사실을 대중에게 알리기 위해서다.

앞서 중국 공안부, 국가체육총국, CFA는 이날 중국 베이징에서 축구계의 승부조작, 도박, 조직범죄 단속 특별 캠페인에 대한 공동 기자회견을 열고 73명의 징계자를 발표했다.

'시나닷컴'은 "원쥔우를 기억하는 사람이 있는가? 그는 한때 '펑웨이궈의 후계자'이자 '링난 축구의 새로운 희망'으로 불렸다. 19세에 광주어 썬레이 케이브 1군에 입단해 펑웨이궈의 뒤를 이어 미드필더의 핵심 선수로 활약했다. 1998년, 그의 연간 수입은 20만위안(약 4100만원)에 달했다. 이후 청소년 국가대표팀과 올림픽 국가대표팀에 선발됐다"라고 적었다.

이어 "원쥔우는 올림픽 대표팀 합류 후, 치통을 핑계로 대표팀에서 나가겠다고 요청했다. 그의 진짜 목적은 광저우로 돌아가 축구 도박을 하는 것이었다. 처음엔 1998년 프랑스월드컵, 그다음엔 국내 리그에 베팅했다. 처음엔 꾸준히 돈을 따서 100만위안(약 2억원)이 넘는 금액을 벌기도 했다"라고 했다.


"승부조작의 끝은 살인이었다" 中 올림픽대표가 저지른 충격 실화 '재조명…
출처=시나닷컴 홈페이지 캡쳐
이 매체는 "원쥔우는 심지어 자기 팀의 패배에도 베팅했다. 1998년 광저우 썬레이 케이브와 광저우 송리의 경기에서 경기 시작 10분도 채 안 되어 퇴장했다. 썬레이 케이브는 결국 1대3으로 패했고, 그는 큰 돈을 벌었다. 이후 해당 사실이 발각돼 구단으로부터 해고 통보를 받았다"라고 했다.

계속해서 "원쥔우는 승부조작을 하지 않았다고 주장했다. '1998년에 누군가 내게 승부조작을 대가로 40만위안(약 8300만원)을 제안했지만 거절했다. 축구 도박은 민사범죄, 승부조작을 위해 돈을 받는 것은 형사범죄'라고 했다. 하지만 원쥔우는 실제로 범죄를 저질렀다. 2007년 6월 11일 새벽 1시, 그는 불법 스포츠 도박에 참여해 8만위안(약 1670만원)의 빚을 지게 됐다. 빚을 갚을 수 없게 된 그는 공범과 공모하여 채권자인 리자하오를 살해하고 피해자의 휴대전화와 지갑(현금 1700위안 이상)을 ?쳐서 달아났다. 자오칭으로 도피해 호텔, 공범 친척집을 전전하며 숨어 지냈다. 범행 12일 후, 잠자던 중 체포됐다. 그를 체포한 경찰관은 다름 아닌 광저우 체육학교 시절 그의 후배였다"라고 조명했다.

'시나닷컴'에 따르면, 원쥔우와 공범은 사형을 선고받았다. 2009년 10월 교도소에 수감되어 현재까지 16년째 복역 중이다.


원쥔우의 사연은 1, 2차 징계자를 합쳐 총 133명가 영구제명 징계를 받은 현 중국 축구계에 큰 울림을 남기고 있다. 중국 축구팬들은 중국 정부가 나서서 아시아 3류 리그로 전락한 축구계를 살리기 위한 '대규모 축구인 숙청'에 환영의 뜻을 표하고 있다.

중국 공안부는 범죄와 연루된 13개 구단에 대해서도 승점 삭감 및 벌금 부과 등의 징계를 내렸다. 중국슈퍼리그(1부)에서만 9개 구단이 철퇴를 맞았다. 이로 인해 2026시즌엔 16개팀 중 절반이 넘는 팀이 승점이 5점~10점씩 삭감된 채로 개막전을 치르게 된다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"외로워 마셨다" 심권호 집에 쌓인 소주 300병...간암 충격에 안타까운 자기 관리

2.

추성훈♥야노시호, 이혼 언급 후 살벌 발언..."여행 함께 안가고 싶다" ('혼자는 못 해')

3.

[SC이슈] 두 번째 사생활 이슈? 김선호, 탈세 의혹에 차기작 3편 어쩌나

4.

김선호, 광고계 '손절' 신호 터졌다…'가족법인' 탈세 의혹 직격탄

5.

'구준엽♥' 故서희원, 48세에 '급성 폐렴' 악화된 이유 "임신중독증 도화선 됐다"('셀럽병사')

스포츠 많이본뉴스
1.

봄 배구 향한 대반란 시나리오 어그러지나...'시즌아웃 충격' 임명옥, 빠르면 오늘 수술

2.

난 손흥민처럼 참지 않아, '토트넘 주장' 로메로 폭탄 투하 "믿기 힘들 정도로 수치스럽다" 보드진 공개 저격

3.

[오피셜] 이강인 자리였는데, 韓 최악의 공식발표...스페인 명문 아틀레티코, 아프리카 폭격기 700억 영입

4.

오른손으로 159km, 왼손으로 153km...'희대의 스위치 피처'를 왜 떠나보냈을까

5.

'윤나고황손' 폭망, 무섭지 않은 중심...롯데, 애증의 거포 유망주 '로또' 당첨만 꿈꾼다

스포츠 많이본뉴스
1.

봄 배구 향한 대반란 시나리오 어그러지나...'시즌아웃 충격' 임명옥, 빠르면 오늘 수술

2.

난 손흥민처럼 참지 않아, '토트넘 주장' 로메로 폭탄 투하 "믿기 힘들 정도로 수치스럽다" 보드진 공개 저격

3.

[오피셜] 이강인 자리였는데, 韓 최악의 공식발표...스페인 명문 아틀레티코, 아프리카 폭격기 700억 영입

4.

오른손으로 159km, 왼손으로 153km...'희대의 스위치 피처'를 왜 떠나보냈을까

5.

'윤나고황손' 폭망, 무섭지 않은 중심...롯데, 애증의 거포 유망주 '로또' 당첨만 꿈꾼다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.