절친 품에서 오열한 구준엽..故서희원 이름 남긴 쪽지 울컥 "멍하니 눈물만"

[스포츠조선 조윤선 기자] 클론 구준엽이 절친 강원래와 홍록기 앞에서 눈물을 쏟는 모습이 공개돼 안타까움을 자아냈다.
강원래는 4일 "2월 2일이 준엽이의 사랑 따에스(서희원)가 하늘로 떠난 지 1년 되는 날이라 준엽에겐 연락 않고 친구 홍록기와 함께 무작정 타이페이로 갔다"며 글을 남겼다.
그는 "여차여차해서 만난 준엽이는 26년 전 따에스가 선물한 옷이 맞을 정도로 야윈 모습이었다. 나와는 작년 여름에 잠깐 봤지만 록기랑은 오랜만이라 그런지 보자마자 껴안으며 눈물을 쏟았다. 한동안 안부도 못 나누고 멍하니 아무 말 없이 눈물만 닦아 냈다"고 전했다.
강원래가 글과 함께 올린 사진에는 절친들 앞에서 눈물을 흘리는 구준엽의 모습이 담겼다. 고개를 떨군 채 눈물을 보이는 구준엽과 힘들어하는 친구를 바라보는 홍록기의 표정이 먹먹함을 더했다. 또 다른 사진에는 굳은 표정으로 나란히 앉아 있는 세 사람의 모습이 담겨 보는 이들마저 숙연하게 했다.
이어 강원래는 "준엽이가 행사장 대기실에서 한국 가수의 노래를 계속 돌려 들으며 울고 있었다. 종이에 끄적이며 뭘 쓰고 있었다. 행사장 스태프에게 이끌려 준엽이가 나갔을 때 내가 정리하러 그 자리에 가보니 서희원이라고 쓴 종이가 보였다. 혹시 쓰레기로 버려질까라는 생각에 챙겨놨다"며 사진을 공개했다.
사진에는 서희원의 이름이 빼곡하게 적힌 종이가 담겨 보는 이들의 마음을 울렸다. 이와 함께 강원래는 구준엽이 들었던 가수 김나영의 '봄 내음 보다 너를' 노래 가사 일부인 '우리 다시 만나는 날, 그땐 내가 먼저 달려갈게. 표현하지 못했던 온 맘을 담아 너를 더 사랑할게 너를'을 함께 덧붙였다.
앞서 지난 2일 오후 2시(현지시각) 대만 신베이시 진산구 금보산(진바오산) 추모 공원 내 비림 명인 구역에서는 故서희원의 1주기를 맞아 추모 조각상 제막식이 진행됐다. 현장에는 구준엽을 비롯해 고인의 모친과 동생 서희제 등 가족, 가까운 지인들이 참석해 고인을 추모했다. 구준엽의 절친인 클론 강원래와 개그맨 홍록기, 슈퍼주니어 최시원도 참석했다.
구준엽은 제막식 후 자신의 계정에 "나의 영원한 사랑, 나의 모든 것 희원이에게"로 시작하는 손 편지로 서희원을 향한 애틋한 마음을 전해 보는 이들의 마음을 울렸다. 그는 "아침에 텅 빈 방 침대 한구석에 멍하니 앉아 있을 때면 아직도 현실인지 꿈인지..꿈이길 바라면서 가슴이 먹먹해지고 아파온다"고 털어놨다. 이어 "우리 희원이..희원아. 우리 다음에 만나면 영원히..영원히 같이 있자. 보고 싶다. 너무 보고 싶다. 죽도록 보고 싶다"라며 가슴 절절한 그리움을 드러냈다.
한편 구준엽과 서희원은 1998년 처음 만나 약 1년간 교제했다가 결별했다. 23년 후 재회한 두 사람은 2022년 2월 혼인신고를 하고 부부가 됐다. 그러나 서희원은 지난해 2월 가족들과 일본 여행 중 폐렴 합병증으로 갑작스럽게 세상을 떠났고, 유해는 일본에서 화장 뒤 대만 신베이시 금보산 추모공원 내 장미원에 안치됐다.