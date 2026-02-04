신동엽, '발레 전공' 딸 한예종·서울대 동시 합격..자식 농사 성공
[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 신동엽의 딸 신지효 양이 한국예술종합학교 무용원에 이어 서울대학교 사범대학 체육교육과에 합격한 사실이 뒤늦게 알려졌다.
최근 신지효 양이 다니는 발레아카데미 측은 "2026학년도 서울대학교 신입학 합격. 자랑스러운 졸업생 신지효(선화예고3). 서울대학교 사범대학 체육교육과 합격이라는 기쁜 소식을 전해주었습니다. 자신이 꿈꿔온 목표를 하나하나 이루어낸 지효가 참 대견합니다. 곁에서 변함없이 든든한 응원을 보낼게요"라며 합격 소식을 전했다.
앞서 지난해 9월에는 신지효 양의 한국예술종합학교 무용원 합격 소식이 전해진 바 있다. 당시 발레아카데미 측은 "5세 유아반부터 대학 입시를 치러낸 지금까지 쭉 발레 선생님들과 함께 성장해 온 자랑스러운 키즈"라며 합격을 축하했다.
신지효 양은 발레 전공으로 선화예중, 선화예고를 거쳐 성장해왔다. 신동엽은 과거 JTBC '손 없는 날'에서 "딸이 발레 전공이라 그 마음을 잘 안다"며 "어릴 때 취미로 시킨 발레였는데 아이가 좋아해서 계속 시키고 있다"고 밝혀 관심을 끈 바 있다 .
뿐만 아니라 신동엽은 지난해 10월 유튜브 채널 '짠한형' 녹화 중 딸의 대학 합격 소식에 울컥하는 모습이 공개돼 화제가 되기도 했다.
한편 신동엽은 2006년 선혜윤 PD와 결혼해 슬하에 2007년생 딸 신지효 양, 2010년생 아들 신규완 군을 두고 있다.
