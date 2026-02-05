에이티즈 "재계약 후 첫 컴백, 팀 유지가 제일 먼저였다"

기사입력 2026-02-05 16:53


에이티즈 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4'(GOLDEN HOUR : Part.4) 발매 기념 기자간담회가 5일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 에이티즈가 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.05/

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 재계약 이슈를 언급했다.

에이티즈는 5일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4' 간담회를 열고 "재계약이라는 주제가 무겁지 않다"라며 "재계약 후 첫 활동이라 기대를 가진다"고 했다.

에이티즈는 지난해 발매한 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3'와 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3 '인 유어 판타지 에디션'' 두 개의 앨범으로 미국 빌보드를 비롯한 글로벌 차트를 휩쓸며 '월드클래스' 존재감을 증명했다.

이어 이번에 '골든 아워: 파트 4'로 돌아와 기대를 높인다. 윤호는 "다시 한 번 저희 이름을 각인시키기 위해 열심히 준비했다"며 컴백 소감을 밝혔다.

성화는 "지금까지 '골든 아워'는 음악적으로 보여줬다면, 이번에는 발전된 무대로 보여줄 수 있을 것 같다"며 '골든 아워' 전작들과의 차별점을 짚었다.

종호는 "네 번째 '골든 아워' 시리즈인데 황금 같은 2026년, 빛나는 해이길 바라면서 준비했다"고 덧붙였다.

지난해 7월 원소속사 KQ엔터테인먼트와 재계약했다는 점도 관심사다. 2018년 10월 데뷔 후 글로벌 인기를 얻으면서 성장해온 에이티즈가 이른바 '마의 7년'을 넘긴 셈이다. 멤버들도 재계약 후 첫 컴백이라는 점을 강조했다.

성화는 "재계약 후 처음으로 발매하는 앨범인데 7년 전 마음으로 준비했다"고 했고, 홍종은 "재계약 후 첫 활동이라 기대를 가지고 왔다"고 했다. 윤호는 "재계약이라는 주제가 무겁게 다가오지 않았다. 팬들이 많이 기다려 주신 만큼, 많은 무대와 많은 모습을 보여줘겠다는 생각 뿐이다. 매 순간이 '골든 아워'라고 생각한다"고 밝혔다.


우영은 "제얼 먼저 팀을 유지하는 마음이었다. 전 세계에서 많이 사랑해주신 마음에 보답해야 하니, 팀을 유지하는 데 가장 큰 이유였다"라며 고개를 끄덕였다.

에이티즈의 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4'는 오는 6일 오후 2시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.