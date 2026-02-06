풍자, 27kg 감량 후 확 달라진 몸매..엄지윤보다 더 날씬 "번호판도 안 가려져"
[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 풍자가 27kg 감량 후 확 달라진 몸매를 뽐냈다.
5일 한혜진의 유튜브 채널에는 '축제가 이렇게 재미있는 거였어?!'라는 제목의 영상이 올라왔다.
이날 한혜진은 절친한 동생 풍자와 엄지윤을 만나 화천 산천어 축제로 향했다.
이때 풍자는 한혜진의 차 앞에 서며 "내가 번호판 가려주겠다"라며 번호판 앞에 섰다. 그러자 엄지윤은 "이제 번호판 다 안 가려진다. 반 정도 보인다"라며 풍자의 작아진 체구에 감탄했다.
반면 엄지윤은 전보다 다소 살이 찐 듯한 모습이었다. 한혜진은 엄지윤에게 "그 사이에 살이 더 찐 것 같다. 풍자보다 더 나갈 것 같다"라며 폭소했고 엄지윤은 "생존 지방이다"라고 받아쳐 폭소를 안겼다.
이에 풍자는 "요즘 제가 느끼는게, 제가 살 빼기 전에 막 저한테 살쪘다고 뭐라 하던 사람들이 점점 살이 찌고 있다"라며 엄지윤을 바라봐 웃음을 자아냈다. 이에 엄지윤은 "다들 모델 몸매 됐다고 뭐라 하는 거냐"라며 투덜거렸다.
한편 풍자는 최근 다이어트를 통해 27kg 감량에 성공하며 몰라보게 달라진 몸매로 화제를 모았다. 급격한 체중 감량 이후 주변의 반응도 이어졌는데, 한 지인은 풍자를 두고 "이제는 '뼈말라' 수준"이라고 표현해 눈길을 끌었다.
