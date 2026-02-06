박성훈 vs 이기택, 안정이냐 도파민이냐… ‘미혼남녀의 효율적 만남’ 매력 맞대결

[스포츠조선 조민정 기자] 박성훈과 이기택이 한 여자의 선택을 두고 정반대 매력의 소개팅 상대로 맞붙는다. 오는 28일 오후 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'이 안정과 도파민이라는 극명한 대비 구도를 전면에 내세우며 본격적인 연애 전쟁의 포문을 연다.
'미혼남녀의 효율적 만남'은 사랑을 결심한 여자가 소개팅을 통해 서로 다른 매력을 지닌 두 남자를 만나 끌리고 흔들리며 진정한 사랑의 의미를 찾아가는 과정을 그린 12부작 미니시리즈다. 자만추를 고수하던 이의영이 인만추로 방향을 틀며 소개팅에 나서는 설정 위에 두 남자 송태섭과 신지수가 등장해 전혀 다른 연애 공식을 제시한다.
송태섭은 상대의 일상에 큰 파동을 만들지 않는 안정형 남자로 묘사된다. 말과 행동에서 자연스럽게 드러나는 배려와 책임감이 중심이 되는 인물로 꾸밈없는 태도와 신뢰감이 강점이다. 음주를 멀리하고 목공 회사를 운영하는 대표라는 설정까지 더해져 현실적인 호감 조건을 고루 갖췄다. 한 번 마음을 주면 끝까지 책임지는 타입으로 이의영에게 편안함과 신뢰를 동시에 안긴다. 이 역할은 배우 박성훈이 맡아 묵직한 존재감을 예고한다.
반면 신지수는 감정의 파동을 일으키는 도파민형 남자다. 큰 키와 또렷한 이목구비로 첫 만남부터 시선을 사로잡고 예측 불가한 화법과 자유분방한 태도로 분위기를 주도한다. 가벼워 보이지만 진심 앞에서는 누구보다 과감해지는 인물로 설렘과 긴장을 동시에 유발한다. 순간순간 감정을 흔드는 신지수의 매력은 이의영의 선택을 더욱 복잡하게 만든다. 신지수 역은 배우 이기택이 맡아 새로운 얼굴을 보여줄 예정이다.
이처럼 '미혼남녀의 효율적 만남'은 안정과 설렘이라는 상반된 연애 유형을 전면에 배치해 소개팅이라는 익숙한 소재를 선명한 대결 구도로 풀어낸다. 극과 극의 두 남자 사이에서 이의영이 어떤 선택을 하게 될지, 시청자 취향까지 겨냥한 삼각 구도가 어떻게 전개될지 관심이 모인다.
네이버웹툰 '미혼남녀의 효율적 만남'을 원작으로 한 JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'은 28일 오후 10시 40분 첫 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com