[SC리뷰] ‘나솔사계’ 미스터 킴 직진이 부른 역효과… 국화 마음 멀어졌다

[스포츠조선 조민정 기자] '직진'이 언제나 정답은 아니었다. ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서 미스터 킴의 거침없는 돌진이 오히려 국화의 마음을 멀어지게 만드는 결정적 계기가 됐다.
5일 방송에서는 '골싱 민박' 2일 차 밤을 기점으로 러브라인이 급격히 요동쳤다. 이날 방송은 닐슨코리아 기준 수도권 유료방송가구 합산 평균 시청률 2.7%를 기록했고 분당 최고 시청률은 3.03%까지 올랐다. 22기 영수가 국화와 장미 사이에서 갈등하다 장미를 불러 대화하는 장면이 '최고의 1분'을 차지했다.
빗속 대화로 호감을 확인한 26기 경수와 국화는 방 안에서 대화를 이어가며 자연스럽게 가까워졌다. 이를 지켜보던 미스터 킴은 질투를 숨기지 못한 채 방으로 들어가 불만을 드러냈고 국화는 순간 굳은 표정을 지었다. "장난이다"라는 말로 상황을 넘겼지만 이미 분위기는 달라진 뒤였다.
이후 공용 거실에서 진행된 벌주 게임에서도 미스터 킴의 행동은 이어졌다. 술을 마시지 않는 22기 영수를 대신해 '흑기사'를 자처하며 연이어 술을 마신 그는 "국화 님에게 메시지를 주고 싶었다"고 설명했다. 하지만 과도한 배려는 오히려 부담으로 작용했다. 미스터 킴은 "오늘 정신으로 버텼다"며 스스로를 다독였지만 같은 시각 국화는 26기 경수와 핑크빛 기류를 이어가며 대비를 이뤘다.
러브라인은 곳곳에서 교차했다. 용담은 22기 상철에게 마음을 확인했지만 이미 백합과의 교감이 깊어진 상황이었다. 28기 영수는 아침 식사를 준비하며 튤립과 가까워졌고 세심한 배려로 호감도를 끌어올렸다. 두 여성 사이에서 고민에 빠진 그는 "연애의 설렘과 인생의 동반자 사이에서 혼란스럽다"고 털어놨다.
국화를 둘러싼 선택도 본격화됐다. 22기 영수는 국화를 불러 종교에 대한 궁금증을 해소했고 첫인상 선택 장소에서 깜짝 선물로 마음을 전했다. 이어 26기 경수 역시 국화에게 호감을 분명히 하며 삼각 구도를 굳혔다. 국화는 두 사람 모두에게 높은 호감이 있다고 솔직하게 전했다.
반면 미스터 킴과 국화의 거리는 점점 벌어졌다. 국화는 미스터 킴을 피해 다니다가 결국 "이젠 얘기해줘야 할 것 같다"고 결심했다. 예고편에서는 국화가 미스터 킴의 방을 찾아가 대화를 청하는 장면이 공개되며 관계의 향방에 관심이 쏠렸다.
'골싱 민박'의 러브라인은 오는 12일 오후 10시 30분 방송되는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서 이어진다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com