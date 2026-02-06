박경혜, 강남 6평 원룸 공개..곰팡이 가득한 현실 자취 '충격'
[스포츠조선 정유나 기자] 배우 박경혜가 강남 6평 원룸으로 이사하며 첫 독립에 나섰다.
최근 박경혜의 유튜브 채널 '경혜볼래'에는 '근데.. 상상하시는 집 그 이상입니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 그는 "33살에 처음으로 독립한다. 이제 나도 강남 역삼동 사람이 됐다"며 강남 이사 소식을 전했다.
혼자 부동산을 찾았다는 박경혜는 "월세 매물이 생각보다 많지 않았다"며 "전세까지 고민했지만 보증금이 예상보다 높아 부담이 컸다. 고정 지출이 늘어나는 게 감당 가능할지 걱정됐다"고 현실적인 고민을 털어놨다.
독립을 결심하게 된 가장 큰 이유로는 체력 문제를 꼽았다. 그는 "촬영, 약속, 연기 수업 대부분이 강남에 몰려 있다. 경기권에서 오가다 보니 새벽 4시 20분에 일어나 밤까지 버티고 운전해 귀가하는 생활을 반복했다"며 "피곤한 상태로 운전하는 게 위험하다는 생각이 들었다"고 설명했다.
이후 공개된 박경혜의 새 보금자리는 방 없이 화장실만 있는 6평 구조로, 천장 곰팡이와 녹슨 선반, 남아 있는 음식물 찌꺼기 등 현실적인 자취 환경이 그대로 드러나 눈길을 끌었다.
입주 청소 비용을 아끼기 위해 직접 청소에 나섰던 그는 결국 전문 업체의 도움을 받았다. 이 과정에서 이틀 동안 빈집 바닥에 이불만 깔고 잠을 잤다는 사연도 전해졌다.
박경혜는 가구를 직접 조립하고 커튼을 설치하는 등 손수 공간을 꾸미며 조금씩 자신만의 집을 완성해 나갔다. 첫 독립을 향한 그의 솔직한 도전기가 공감을 자아냈다.
