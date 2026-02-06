‘살림남2’ 박서진, 母 다른 암 의심에 충격… 불면증 다시 찾아왔다
[스포츠조선 조민정 기자] 가수 박서진이 어머니의 또 다른 암 의심 소식에 깊은 불안에 빠진다.
7일 방송되는 KBS 2TV 예능 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 오랜 불면증을 겪어온 박서진이 가족의 연이은 건강 문제로 다시 잠을 이루지 못하는 모습이 그려진다.
이날 방송에서 박서진은 "엄마가 어느 날부터 목소리가 잘 안 나오고 쇳소리가 날 정도였다"며 병원을 찾게 된 계기를 전한다. 이어 "목에 혹이 있어 검사를 받았는데 갑상샘암도 의심된다며 조직검사를 권유받았다. 머리를 한 대 맞은 느낌이었다"고 털어놓는다. 자궁경부암 완치 판정을 받은 지 불과 2년 만에 다시 전해진 소식에 충격이 컸다는 설명이다.
박서진은 어머니의 과거 투병 시절을 떠올리며 당시의 불안과 공포가 다시 밀려왔다고 고백한다. 여기에 아버지의 뇌혈관 질환, 동생 효정의 건강 문제까지 겹치면서 걱정은 더욱 커졌고 한동안 잠잠했던 불면증도 최근 다시 심해졌다고 밝혔다.
걱정이 깊어진 밤, 박서진은 야식을 먹고 있는 효정을 발견하고 말을 건다. 서로를 걱정하는 마음에서 시작된 대화는 점점 감정이 격해지며 언쟁으로 번졌고, 결국 효정은 상처를 받은 채 가출을 선언하며 집을 나선다. 홀로 버스 정류장에 앉아 눈물을 흘리는 효정의 모습이 공개되며 긴장감이 높아진다.
상황은 여기서 끝나지 않는다. 이 소식을 들은 부모님이 삼천포에서 급히 상경하면서 가족 모두가 한자리에 모이게 된다. 가족의 건강과 갈등이 한꺼번에 겹친 상황 속에서 박서진이 오랜 불면의 밤을 지나 마음의 안정을 되찾을 수 있을지 관심이 모인다.
한편 '살림하는 남자들 시즌2'는 이날 오후 10시 35분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
