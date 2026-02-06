'45세 미혼' 이상윤, 충격적인 혼자살이..열흘간 빨래·설거지 방치

최종수정 2026-02-06 09:45

'45세 미혼' 이상윤, 충격적인 혼자살이..열흘간 빨래·설거지 방치

[스포츠조선 정유나 기자] '전지적 참견 시점'에서 '국민 엄친아' 이상윤의 반전 실체가 밝혀진다.

내일(7일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 384회에서는 서울대 물리학과 출신이자 반듯한 이미지로 '상견례 프리패스상'의 정석으로 불리는 배우 이상윤이 출연, '눕방'의 정석을 선보인다고 예고돼 기대를 모은다.

뭐든지 척척 잘 할 것 같은 '엄친아' 이상윤의 현실은 '프로 미룬이'. 열흘이나 쌓아뒀던 빨래가 다 됐다는 알람에 세탁기에서 빨래를 꺼내와 다시 쌓아두고는, 곧장 소파에 드러누워 핸드폰 게임 삼매경에 빠진다. 알고 보니 그는 간단한 모바일 게임에서 무려 2319 레벨을 달성한 고수라고. 그 실상을 눈으로 직접 본 매니저 김영규는 "머리를 그렇게 쓰실 거면 차라리 저를 주시는 게 낫지 않나"라는 팩트 폭격을 날려 현장을 웃음바다로 만든다.


'45세 미혼' 이상윤, 충격적인 혼자살이..열흘간 빨래·설거지 방치
'프로 미룬이'의 반전은 어질러진 서재에서도 고스란히 드러난다. 스마트한 공부방을 기대한 참견인들은 각종 대본과 책은 물론, 청첩장과 7개월 전 고지서 등이 방치된 채 어질러져 있는 책상에 경악을 금치 못했다고. 뿐만 아니라 식사를 마친 뒤에도 설거지를 그대로 방치하는 '쿨'한 습관도 보여준다. 어머님들이 좋아하는 상견례 프리패스상 타이틀에서는 상상할 수 없는 소탈한 '자취러'의 일상이 부쩍 친근해진 공감을 자아내는 대목이다.

한편 이상윤은 이미지와 반대되는 아날로그적 사고관을 밝히며 또 다른 반전 모먼트를 공개할 예정이다. 종이 대본을 더 편하게 생각하는 것은 물론, 은행 어플도 작년에 깔았다는데. 게다가 "AI를 사용하는 게 무섭다"는 엉뚱한 발언으로 참견인들을 폭소케 했다는 후문이다.

우리가 몰랐던 '국민 엄친아' 이상윤의 인간미 넘치는 하루는 내일(7일) 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 김한일, 결혼 1년도 안됐는데 비보...아내의 절규 "돌아와" 눈물의 8주기

2.

티파니, '♥변요한과 결혼 발표' 달라진 얼굴...물오른 예비신부 미모

3.

김승수, 대상포진으로 사망 직전까지 "실명·반신마비 위기도" ('옥문아들')

4.

이청아 교통사고 골든타임 놓쳤다 "고관절 부상, 목까지 타고 올라가"

5.

노유정, 이혼·해킹 피해로 식당서 설거지…결국 오열 "나락 떨어져" ('특종세상')

연예 많이본뉴스
1.

故 김한일, 결혼 1년도 안됐는데 비보...아내의 절규 "돌아와" 눈물의 8주기

2.

티파니, '♥변요한과 결혼 발표' 달라진 얼굴...물오른 예비신부 미모

3.

김승수, 대상포진으로 사망 직전까지 "실명·반신마비 위기도" ('옥문아들')

4.

이청아 교통사고 골든타임 놓쳤다 "고관절 부상, 목까지 타고 올라가"

5.

노유정, 이혼·해킹 피해로 식당서 설거지…결국 오열 "나락 떨어져" ('특종세상')

스포츠 많이본뉴스
1.

무산된 '톱타자 우익수' 꿈→백업 출국, 극과극 긴 하루, 계약사진도, 공항 인터뷰도 없다...이 악물고 떠난다

2.

'초대박' 손흥민이 올리고, 호날두가 꽂는다! LAFC 이적→은퇴 후 할리우드 진출?…'월드스타'의 막대한 상업적 가치

3.

"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 사과는 없었다...'김연아 쓴소리까지 무시했는데' 그 선수에 그 스승, 최악의 도핑→뻔뻔한 복귀 '논란', WADA "불편하다" 일침

4.

[밀라노 LIVE]"빙질 괜찮다" 밀라노 적응 돌입한 차준환, '김연아 경쟁자' 아사다 마오도 괴롭혔던 '대형 변수'→웃게 하는 '좋은 기억'

5.

[밀라노 현장]'IOC 위원 대거 참석' K-스포츠외교, 밀라노 '코리아하우스'에서 빛났다→올림픽 현장 속 음식부터 문화까지 뜨거웠던 흥행

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.