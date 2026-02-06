'신인 밴드' 보이드, 서사와 정체성 담은 로고모션 공개…본격 데뷔 카운트다운

|
[스포츠조선 정빛 기자] 5인조 남성 밴드 보이드(V01D)가 로고 모션을 공개하며 데뷔 카운트다운에 돌입했다.
IX엔터테인먼트는 최근 Mnet 서바이벌 프로그램 '플래닛C: 홈레이스'에서 결성 공개한 신인 보이그룹 모디세이 멤버 린린의 본 소속사로 다양한 장르를 선보이는 아티스트를 보유하고 있는 가운데 글로벌 남성 밴드 보이드를 새로이 선보이며 글로벌 음악 사업의 역량을 강화했다.
|
보이드(V01D) 팀명에 표기된 '01'은 '최고, No.1'을 뜻하며 단순한 밴드를 넘어, 음악·비주얼·퍼포먼스가 하나의 완성된 서사로 작동하는 팀을 지향한다. 또한 비어있는 공간에 감정과 에너지를 채워 넣듯, 각자의 개성이 모여 하나의 밀도 높은 사운드를 만들어 내는 각오를 담았다.
IX엔터테인먼트 측은 "보이드는 트렌드를 따르기 보다, 스스로의 색으로 장르와 시장을 확장해 나가는 밴드가 될 계획"이라며 "언어의 장벽을 넘어서는 감정 전달력과 무대 장악력을 바탕으로 전세계에서 사랑받는 밴드로 성장하는 것을 목표로 하고 있다"고 관심과 성원을 당부했다.
보이드는 3월중 2곡 타이틀을 공개하며 데뷔 활동을 본격화한다.
|
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com