'9년차' 배기성♥이은비, 아이 계획 앞에 멈춘 이유..눈물 섞인 속내 공개

기사입력 2026-02-06 10:31


'9년차' 배기성♥이은비, 아이 계획 앞에 멈춘 이유..눈물 섞인 속내 …

[스포츠조선 정유나 기자] '조선의 사랑꾼'에 합류한 '결혼 9년 차' 배기성♥이은비 부부가 서로를 향한 진한 애정으로 감동을 자아낸다.

2월 9일(월) 방송될 TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 '♥원진서' 윤정수의 결혼식에서 축가로 흥을 돋웠던 배기성이 '12살 연하' 아내 이은비와 함께 새로운 사랑꾼으로 합류하며 시청자에게 정식으로 인사를 건넨다.

결혼 9년 차에 접어든 배기성은 "결혼하기 전에는 '난 결혼하면 무조건 애부터 낳을 거야' 했는데, 결혼하고 나니까 결혼 생활이 재미있었다. 둘이 살아도 나쁘지 않을 것 같았다"며 아내바라기의 면모를 드러냈다. 이어 그는 "제가 결혼을 늦게 하다 보니 시험관 시술 등을 알아봤는데 아내가 많이 힘들더라. 그래서 강요하진 않았다"며 아이에 대한 생각을 밝혔다.


'9년차' 배기성♥이은비, 아이 계획 앞에 멈춘 이유..눈물 섞인 속내 …
반면, 이은비는 "체력적인 것은 걱정이 안 된다. 객기가 있다. '하면 돼' 이런 스타일이다. 내 가족을 위한 건데..."라며 임신에 대한 준비된 마음가짐을 내비쳤다. 그러나 이은비는 "그런 건 하나도 걱정 안 되는데 제가 자주 이야기 하는 게 (오빠가) 나보다는 더 살았으면 좋겠다"고 먼 미래 남편과의 이별을 떠올리며 눈시울을 붉혔다. 그는 "오빠가 저보다 먼저 떠나면 저는 못 살 것 같은데...저는 나중에 저랑 아이만 살까 봐"라고 절절하게 덧붙였다. 아내의 깊은 애정이 어린 속내에 배기성도 함께 마음이 뭉클해졌다. 남편을 향한 이은비의 애틋한 마음과 아내를 향한 배기성의 배려, 9년 차 잉꼬부부의 쌍방향 애정전선은 본 방송에서 공개된다.

아이 없이도 사랑이 넘치는 배기성♥이은비 부부의 솔직한 속내는 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 2월 9일(월) 오후 10시에 공개된다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 김한일, 결혼 1년도 안됐는데 비보...아내의 절규 "돌아와" 눈물의 8주기

2.

노유정, 이혼·해킹 피해로 식당서 설거지…결국 오열 "나락 떨어져" ('특종세상')

3.

이청아 교통사고 골든타임 놓쳤다 "고관절 부상, 목까지 타고 올라가"

4.

"같이 살지만 층은 달라" 김종국, 결혼 5개월만에 아내♥와 거리두기 의혹

5.

"같이 살지만 층은 달라" 김종국, 결혼 5개월만에 아내♥와 거리두기 의혹

연예 많이본뉴스
1.

故 김한일, 결혼 1년도 안됐는데 비보...아내의 절규 "돌아와" 눈물의 8주기

2.

노유정, 이혼·해킹 피해로 식당서 설거지…결국 오열 "나락 떨어져" ('특종세상')

3.

이청아 교통사고 골든타임 놓쳤다 "고관절 부상, 목까지 타고 올라가"

4.

"같이 살지만 층은 달라" 김종국, 결혼 5개월만에 아내♥와 거리두기 의혹

5.

"같이 살지만 층은 달라" 김종국, 결혼 5개월만에 아내♥와 거리두기 의혹

스포츠 많이본뉴스
1.

"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 사과는 없었다...'김연아 쓴소리까지 무시했는데' 그 선수에 그 스승, 최악의 도핑→뻔뻔한 복귀 '논란', WADA "불편하다" 일침

2.

무산된 '톱타자 우익수' 꿈→백업 출국, 극과극 긴 하루, 계약사진도, 공항 인터뷰도 없다...이 악물고 떠난다

3.

'초대박' 손흥민이 올리고, 호날두가 꽂는다! LAFC 이적→은퇴 후 할리우드 진출?…'월드스타'의 막대한 상업적 가치

4.

[밀라노 LIVE]"빙질 괜찮다" 밀라노 적응 돌입한 차준환, '김연아 경쟁자' 아사다 마오도 괴롭혔던 '대형 변수'→웃게 하는 '좋은 기억'

5.

[밀라노 현장]'IOC 위원 대거 참석' K-스포츠외교, 밀라노 '코리아하우스'에서 빛났다→올림픽 현장 속 음식부터 문화까지 뜨거웠던 흥행

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.