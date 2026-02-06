넷마블, 대학생 대외활동 프로그램 '마블챌린저' 25기 모집

기사입력 2026-02-06 15:03


넷마블, 대학생 대외활동 프로그램 '마블챌린저' 25기 모집



넷마블은 대학생 대외활동 프로그램 '마블챌린저' 25기를 모집한다고 6일 밝혔다.

'마블챌린저'는 넷마블과 게임을 좋아하고 뉴미디어 콘텐츠 이해도가 높은 대학교 재학생 및 휴학생이라면 누구나 지원 가능한 게임업계 대표 서포터즈 활동이다. 지난 13년 간 225명이 수료했으며, 취업 대상자 기준 게임업계 취업률이 60%에 달하는 등 인재 양성의 요람으로 자리 잡았다고 넷마블은 전했다.

지원 희망자는 오는 20일까지 넷마블 공식 채용 홈페이지를 통해 서류를 접수하면 된다. 서류 및 면접을 거쳐 최종 선발된 '마블챌린저' 25기는 올해 3월부터 8월까지 약 6개월 간 다양한 활동을 수행하게 된다.

유튜브 및 인스타그램 등 뉴미디어 홍보 콘텐츠 기획 및 제작, 마블챌린저 공식 블로그 포스팅 작성, 게임 업계 트렌드 리포트 분석, 넷마블 온오프라인 행사 기획 및 실행 등 현업 실무를 체험할 수 있다.

'마블챌린저'에게는 활동 혜택으로 수료증과 함께 매월 소정의 활동비가 지급된다. 아울러 활동 수료 시 넷마블 입사 지원 과정에서 서류 전형 우대 혜택을 제공하며, 실무자들의 밀착 멘토링을 통해 게임 산업에 대한 깊이 있는 경험을 쌓을 수 있다.

김동환 넷마블 크리에이터전략팀 팀장은 "'일곱 개의 대죄: Origin', '세븐나이츠 리버스' 등 넷마블의 신작 및 인기 게임들의 홍보 콘텐츠를 직접 기획하고 제작할 수 있는 기회"라며 "다양한 실무 프로젝트에 직간접적으로 참여할 수 있는 경험을 제공하고 게임 업계인으로 성장할 수 있도록 적극 지원할 예정이니 많은 관심 부탁드린다"라고 말했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
